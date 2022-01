Spider-Man: Jaden Smith alentó los rumores sobre una posible interpretación de “Miles Morales”

Jaden Smith y su deseo de interpretar a Miles morales Foto: Especial Infobae

Tras la mención de un Hombre Araña de origen afroamericano en Spider-Man: No Way Home (2021) por parte de Electro (Jamie Foxx) y de la popularidad por ganar el Óscar con Spider-Man, Into the Spider-verse (2018), los rumores en redes sociales por parte de los seguidores de Marvel sobre quien podría interpretar la versión live-action de Miles Morales ha tenido varios candidatos, entre ellos el hijo de Will Smith, Jaden Smith.

Fue el día de ayer que tras los rumores en redes sociales sobre quién podría interpretar al icónico Spider-Man afroamericano, Jaden Smith incendio las redes con una fotografía suya, mostrando interés y agradeciendo a la gente que lo postulaba como un candidato para el importante papel.

Jaden Smith se hizo famoso desde la infancia por ser el hijo de Will Smith. Con el tiempo su padre le ayudó a formar parte de producciones como En Busca de la Felicidad, The Karate Kid y Después de la Tierra, además, durante un tiempo se ha dedicado a la música.

Jaden Smith incendia las redes sociales con fotografía como Spider-Man Foto: Twitter/@jaden

Jaden al igual que millones de personas en el mundo, siente un gran apreció por el personaje de los comics y esa pasión por el arácnido ha sido inculcada desde muy chico. Cabe recordar que en 2002 durante la primera presentación de Spider-Man (2002) dirigida por Sam Raimi, su padre fue invitado para estar en la alfombra roja y de ahí en adelante ha tratado de ser muy cercano con el héroe del UCM.

Más adelante el joven intérprete formó parte de la banda sonora de Spider-Man: Miles Morales, el videojuego de Insomniac Games que fue lanzado en 2020, ahí Smith interpretó el tema I’m ready.

Cabe señalar, que de momento, Sony y Marvel no tienen la intención de llevar a Miles a la pantalla grande. Ya que en los próximos años llegará una trilogía nuevamente dedicada a Peter Parker interpretada por Tom Holland, así que los fans tendrán que esperar un tiempo para la llegada de Miles Morales como parte de un live-action.

Jaden Smith con un disfraz de Spider-Man Foto: Instagram/erysft

Pero no hay nada que lamentar, los fans de Miles Morales ya están esperando su regreso a la animación con Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One (2022), película que llegará a salas de cine este año y que funciona como secuela de Spider-Man, Into the Spider-Verse.

En esta cinta, Miles volverá a encontrarse con Gwen Stacy y tal parece que viajarán a otros universos. Por otro lado, se sabe que esta película será solo la primera parte de una secuela, la cual su última parte llegará hasta 2023. La cinta de 2018 se llevó el premio Óscar a Mejor Película Animada

La cintas de superhéroes, han cambiado el panorama de las salas del cine al rededor del mundo. Spider-Man: No Way Home, demostró ser todo un triunfo para quienes están detrás de la producción, demostrando que los fans del género son completamente leales, incluso en tiempos de pandemia.

Spider-Man: no way home

Tom Holland regresó para protagonizar la cinta más taquillera de 2021 y en los años próximos lo veremos regresar como un Peter Parker mucho más maduro y consiente de la vida. Ahora, el arácnido se tendrá que enfrentar a un sin fin de posibilidades tras abrir el Multiverso de Marvel junto con Doctor Strange (Benedict Cumberbatch)

Cabe recordar que este último, tendrá su cinta en Doctor Strange in the Multiverse of Madness a partir del 4 de mayo del 2022. Esta cinta que será protagonizada por Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) promete superar el exitoso regreso de Andrew Gardfield y Tobey Maguire.

