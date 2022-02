El concierto de Justin Bieber en Guadalajara fue reprogramado tras su contagio de COVID-19

Justin Bieber lamentó que su gira se viera afectada por el contagio (Foto: EFE/Etienne Laurent/Archivo)

Justin Bieber dio positivo a COVID-19 el pasado 20 de febrero, por lo que algunas fechas de su gira Justice World Tour tuvieron que ser modificadas totalmente; su presentación más próxima habría sido el domingo 27 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos; sin embargo, se realizará el próximo 28 de junio.

Estas fechas re programadas tienen como objetivo permitir que el cantante canadiense se recupere totalmente y no ponga en riesgo ni su propia salud ni la de sus asistentes, una de las presentaciones alteradas fue la de Guadalajara, Jalisco, originalmente estaba planeada para el 23 de mayo, pero ahora se llevará a cabo el 28 de ese mismo mes.

Así lo informó la cuenta de Instagram de Super Boletos, la plataforma donde se pueden adquirir las entradas para el concierto de Justin Bieber. “Aviso Importante sobre la gira de Justin Bieber “JUSTICE WORLD TOUR! Se anuncia cambio de fecha en Guadalajara Jal. Fecha anterior: 23 de mayo 2022. Nueva fecha y horario: 28 de mayo 2022, 9:00 pm, Estadio 3 de marzo”, se puede leer en la publicación.

(Foto: Instagram/@superboletosmx)

Super Boletos también informó que los fans del intérprete de Baby podrán accesar al Estadio 3 de Marzo con las entradas que ya tenían comprados para el evento sin realizar algún cambio o ajuste.

Hasta el momento, las otras fechas de Justin Bieber en México no han sufrido algún cambio, de acuerdo con la página de Super Boletos, el evento se realizará el 22 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio de Beisbol en Monterrey, Nuevo León. Por otra parte, la presentación del 25 de mayo de 2022 en el Foro Sol de la Ciudad de México tampoco ha sido modificada hasta el momento.

Ante el anuncio de cambio de fecha, algunos internautas mostraron su preocupación pues ya habían adquirido boletos de avión para trasladarse hacia Guadalajara, Jalisco; “muchas personas compraron boletos de avión y reservaron el hotel solo dos días”; “yo hasta pedí vacaciones en mi trabajo” y “soy de Costa Rica y ya compré los boletos de avión” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en diversas cuentas de fans.

El concierto de Monterrey no sufrió cambios (Foto: Twitter)

Por su parte, el cantante de What do you mean? tampoco se siente feliz con los cambios en la gira, pues su equipo de trabajo señaló que se sentía desilusionado.

“Debido a que varios miembros dentro de la familia del Justice Tour dieron positivo a COVID, desafortunadamente tendremos que posponer el show del domingo en Las Vegas. Justin está, por supuesto, muy decepcionado, pero la salud y la seguridad de su equipo y fanáticos siempre es su prioridad número uno”, se leyó en un comunicado oficial del cantante.

Cabe señalar que el cantante de pop había comenzado su tour sólo dos días antes de dar positivo a COVID-19; su primera presentación fue en San Diego, Estados Unidos, entre el público estuvieron presentes su manager, Scooter Braun, y su esposa Hailey como una manera de darle apoyo.

Las últimas presentaciones de Justin en México habían sido en 2016 y 2017 (Foto: AP)

La gira Justice World Tour contempla que Bieber recorra los cinco continentes a través de más de 20 países en por lo menos 90 presentaciones, ya que también dará conciertos adicionales en Japón, Asia y Medio Oriente.

Justin Bieber se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos del mundo. Actualmente es el artista número uno en YouTube, con más de 60 millones de suscriptores, y en Spotify, recientemente desbancó a Ariana Grande, quien hasta diciembre de 2020 se había posicionado como la cantante más escuchada de la plataforma de streaming musical.

