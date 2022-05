Hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo debutará como actriz en la nueva bioserie de Vicente Fernández

Ana Paula Capetillo es la hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo Instagram @capetillo_eduardo y @paucapetillog

Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo han destacado en el medio artístico por su gran amor, el cual ha rendido frutos, ya que a lo largo de su matrimonio la pareja ha dado vida a una bella familia, pues concibieron a cinco hijos: Alejandra, Eduardo Jr., Manuel, Daniel y Ana Paula Capetillo.

Y como era de esperarse, algunos de ellos han decidido incursionar en el mundo de la actuación, tal es el caso de Ana Paula Capetillo, quien recientemente debutó como actriz en la famosa bioserie de Vicente Fernández de Netflix.

Es por ello que, la hija de Bibi Gaytán contó en una entrevista para TVNotas su experiencia con este inicio en su trayectoria como actriz a lado de celebridades como Jaime Camil.

De inicio, confesó que uno de sus mayores sueños era incursionar en el mundo de la actuación y así seguir los pasos de sus progenitores: “Siempre deseé ser actriz como mis papás y quise hacerlo yo solita”, pues destacó que a ella le gustaría llegar muy lejos gracias a su talento, no a sus apellidos: “Todo mundo sabe que soy hija de ellos, no me puedo quitar los apellidos, pero sí quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo por mi propio mérito”.

La joven de 25 años debutó como actriz en la bioserie de Vicente Fernández

Por tanto, Ana Paula relató que al independizarse buscó su propio camino para convertirse en una gran actriz: “Desde que me fui de mi casa busqué mi agencia, acabo de grabar mi primer proyecto y me hace sentir muy orgullosa de que fue por mí misma”, agregó.

No obstante, no todo es color de rosa, pues la ahora actriz, mencionó que tiene una gran responsabilidad con su trabajo, debido a que sus papás tienen un talento nato en lo que realizan, por lo que no sabe si el apellido le es benéfico: “No sé si me beneficia o me perjudica, (ser Capetillo Gaytán)”, sin embargo, Ana Paula aseguró que durante sus castings: “Voy a demostrar lo que soy y lo que tengo con mi talento y acciones”.

Pese a que los obstáculos son evidentes al ser hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, la joven de 25 años no quita el dedo del renglón, pues logró ser parte de una de las series más esperadas en la pantalla chica.

Los famosos actores Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo están por cumplir 28 años de matrimonio el próximo 25 de junio, un amor que fue concebido entre los reflectores y pasillos de la cadena Televisa, ya que coincidieron por primera vez en la película Más que alcanzar una estrella, donde sus personajes se enamoraban.

Ana Paula confesó que ser una capetillo es una gran responsabilidad (Foto: Instagram/@paucapetillog)

Fue entonces que las especulaciones sobre un romance comenzaron, pero se confirmaron hasta que protagonizaron la telenovela Baila conmigo en 1992 y luego vino la concepción de nupcias, la cual fue considerada como “la boda del año”.

Se casaron ante 600 invitados, quienes degustaron platillos de alta cocina mexicana, por lo que Capetillo confesó que lo más memorable fue haber estado frente al altar con su esposa.

Luego de ello, Bibi dejó su carrera como actriz y cantante para dedicarse a ser mamá, de modo que, hace unos años, cla pareja volvió a la televisión para el reality show La Academia de TV Azteca, pero últimamente se han mantenido alejados de la televisión, sin embargo, sus hijos han retomado su gran talento para posicionarse frente a las cámaras de la pantalla chica.

