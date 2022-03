Qué opina Pablo Montero sobre Jaime Camil en su papel de Vicente Fernández

Jaime Camil y Pablo Montero son los protagonistas de sendas series basadas en la vida de Vicente Fernández (Foto: Archivo)

A raíz de la muerte de Vicente Fernández, el interés en conocer detalles de su vida se ha manifestado entre el público, que podrá ver próximamente dos series que narrarán la vida y aspectos de la trayectoria del ídolo del pueblo.

Y es que el mismo intérprete participó en la creación de una de ellas, pues meses antes de su muerte pudo reunirse con un equipo de escritores para narrarles episodios de su vida y anécdotas. Tal proyecto le causaba ilusión al charro, pero en medio de los preparativos, sufrió un accidente doméstico que lo mandó al hospital, donde su salud se fue minando hasta perder la consciencia y entrar en coma.

Poco tiempo después del fallecimiento del cantante, ocurrido el 12 de diciembre de 2021, se dio a conocer la creación de una segunda bioserie, ésta estaría basada en el libro de reciente publicación El último rey, de la periodista argentina Olga Wornat.

Fue entonces que se fueron develando quiénes serían los actores encargados de darle vida al cantante que fue despedido por miles de personas en la arena que construyó aledaña a su emblemático rancho de “Los tres potrillos”, en Jalisco.

Al tiempo surgieron las primeras imágenes: Jaime Camil fue el elegido para protagonizar la vida de Vicente según sus memorias y anécdotas contadas de viva voz, por lo que producción dirigida por la cadena colombiana Caracol y Netflix, se convirtió en la serie “oficial y aprobada” por el artista en vida y por su familia.

Sin embargo, la segunda serie, ésta protagonizada por Pablo Montero para Televisa, basará su argumento en el polémico libro de Wornat, donde se mencionan aspectos sombríos en la vida del cantante de La ley del monte, como sus sabidas infidelidades a lo largo de los años y la supuesta relación que tuvo su hijo Gerardo con el crimen organizado.

Ahora, tras el anuncio del estreno de la serie de Televisa producida por Juan Osorio, ha sido Pablo Montero quien fue cuestionado sobre lo que opina de la “serie rival” que también se está preparando.

“A mi carnalito, pues que le vaya muy bien. Yo lo quiero mucho, no he hablado con él”, dijo el famoso sobre Camil en un encuentro con la prensa.

E insistió que “siempre le voy a desear lo mejor”, pues convivió muy de cerca con el papá de Jaime: “Tuvimos una relación increíble y yo iba muy seguido a visitarlo a Acapulco, tuve una relación muy bonita con su padre”.

Al ser cuestionado si considera que la elección de Jaime Camil en el papel de Chente fue acertada, Montero fue amable con su amigo:

“Todos los actores somos aptos para hacer cualquier personaje. Cada quien tiene su giro, su forma de interpretar, en este caso es actuar, portar el traje, montar a caballo, cantar las canciones, y es una extensión muy larga de canciones, son 40 canciones que estamos grabando”, contó sobre El último rey: el hijo del pueblo, el proyecto que entrará al aire la tercera semana de marzo.

“La gente se va a llevar una gran sorpresa de todo el equipo de actores, tan profesionales, muy buenos actores, la historia está maravillosa, cada escena nos cuesta mucho trabajo hacerla”, añadió el cantante, quien lanzará un disco con la banda sonora de la serie.

Asimismo, Montero confesó que antes de embarcarse en esta producción “estaba muy nervioso, no sabía realmente lo que venía, pero ya que empiezas a leer, a empaparte y obviamente todo lo que viví con Vicente, pues le he puesto mucho. Juan (Osorio) me ha dado mucha libertad de escoger, yo escogí todo el vestuario”, añadió.

