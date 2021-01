Luto en la familia de Eduardo Capetillo: el actor lamentó la muerte de su hermano, el rejoneador Carlos Arruza

Eduardo Capetillo destacó la importancia de la resiliencia cuando se trata de la muerte de un ser querido (Foto: Instagram @capetillo_eduardo)

El actor y cantante Eduardo Capetillo y su familia están de luto. A través de un sentido video compartido en sus redes sociales, el esposo de Biby Gaytán reveló el fallecimiento de su medio hermano mayor, el torero Carlos Arruza Vázquez, quien perdió la vida a la edad de 67 años. Capetillo despidió a su familiar con un emotivo mensaje grabado en las inmediaciones de su rancho y rodeado de la naturaleza.

“Mi querido hermano Carlos hace tres días dejó de estar con nosotros en un plano físico pero mi hermano no se fue, mi hermano está aquí, conmigo y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos en mi recuerdos, en mi amor, en mi dulzura” , expresó el histrión con un semblante entristecido.

“Este proceso de vida se conoce como un duelo, lo que yo hago es ir al centro del núcleo de mis emociones y dejar que fluyan todas ellas, cualquiera que sea, si hay que llorar hay que llorar, si hay que anhelar hay que anhelar, si hay que recordar, si hay que reprochar, pero siempre controlando las emociones, eso es lo más hermoso que se puede hacer en un caso de esta naturaleza”, dijo el actor quien a últimas fechas se ha desempeñado como conferencista y motivador.

Desde su rancho en Toluca, el actor celebró la vida de su medio hermano (Foto: Instagram @capetillo_eduardo)

El ex Timbiriche no reveló las causas del deceso del torero -aunque versiones aseguran que falleció de causas naturales en el rancho de la familia, en Ocoyoacac, en Toluca, Estado de México-, y se limitó a expresar que su partida es un aprendizaje de vida, pues a su decir, lo único seguro con lo que contamos los seres humanos es que en algún momento llegaremos a la muerte, razón por la que despidió a su hermano con tristeza, pero celebrando el legado y prometiéndole que siempre lo llevará en su corazón.

“Querido hermano Carlos, descansa en paz, te amo con todo mi corazón, te respeto con todo mi cariño y ya te amolaste cuate, porque aquí vas a estar todo el tiempo”, dijo conmovido al señalar con ambas manos el lado izquierdo de su pecho.

El histrión de 50 años expresó que decidió revelar esta información a través de sus redes sociales, ya que la noticia “por evidentes razones, ya está tomando otros vuelos y quiero que ustedes me vean, me escuchen y me sientan”.

Arruza debutó en 1971, heredero de la tradición rejoneadora de su padre "El ciclón mexicano" (Foto: Instagram @capetillo_eduardo)

Por último, el ahora conferencista agradeció las muestras de apoyo que algunos de sus más de 800 mil seguidores le han hecho llegar. Incluso su esposa Biby Gaytán como sus hijas Paula y Alejandra también se despidieron del torero con fotografías y amorosas palabras en sus historias en sus perfiles en redes.

“Los quiero mucho, agradezco muchísimo por sus palabras de aliento y de amor”, dijo Capetillo y posteriormente compartió algunas fotografías de la carrera de Arruza Vázquez.

La esposa del actor también compartió fotografías del fallecido torero como señal de admiración (Foto: Instagram @capetillo_eduardo)

Carlos Ruiz Vázquez, su nombre real, fue hijo del primer matrimonio entre María del Carmen Vázquez, madre de Eduardo Capetillo, y el torero Carlos Arruza -conocido también como el Ciclón Mexicano en el ambiente taurino del país-, quienes aún viven. También fue hermano del matador de toros Manolo Arruza. Nació el 7 de noviembre de 1953 en la Ciudad de México, debutó en el ruedo el 7 de noviembre de 1971 en la Plaza de Celaya y principalmente se dedicó al toreo a caballo.

Carlos fue bastante reconocido en el ambiente de toros por tradición familiar, tras su debut a inicios de la década de los 70, poco a poco se fue ganando un lugar propio, pese a provenir de una dinastía taurina, al punto de que en 1976 pudo actuar en la Monumental Plaza México.

