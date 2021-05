“No tiene ese tipo de reglas”: Eduardo Capetillo desmintió restricciones en su matrimonio con Bibi Gaytán

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán comenzaron su romance en los años 90 (IG: bibygaytan)

El pasado 30 de abril, Eduardo Capetillo publicó en su cuenta de Instagram dos videos donde respondía algunas preguntas sobre su pensamiento y forma de vida; en el segundo clip desmintió las supuestas reglas que habrían mantenido a flote su matrimonio.

“Nuestra relación no tiene ese tipo de reglas, ni remotamente. Nuestra relación lo que tiene es mucho es mucho amor y mucho respeto, pero entiendo que tanto amor y tanto respeto durante tanto tiempo pues genere en algunas personas esa envidia, pero recuerda que quien más te ataca es quien más roto está por dentro”, explicó el integrante de la banda Timbiriche.

Lalo Carillo, conductor del programa De Primera Mano fue quien aseguró a principios de abril que Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo habrían establecido estrictas reglas para permanecer juntos por tanto tiempo.

La boda de Capetillo y Gaytán ocurrió en el Palacio del Marqués, en el estado de Morelos, el sábado 25 de junio de 1994. Fue la primera boda de un par de personalidades que se transmitió en vivo por televisión.

Esta familia lanzó su propia serie (Foto: Captura de pantalla Instagram / @bibygaytan / Univisión)

En el video los comentarios de sus fans expresaron gusto y felicidad de escuchar a Capetillo hablando sobre su familia, escribieron mensajes como “Es hermoso verlos... hermosa familia, respetable y amorosos.” y “Ustedes han sido mi pareja favorita , los admiro mucho por el amor y el respeto que se tienen”.

Capetillo también explicó que “eran los menos” quienes estaban molestos por la solidez con la que su matrimonio se mantiene unido y aclaró que ni Bibi Gaytán ni él buscarán alguna candidatura en la próxima jornada electoral:

“No, no estoy contendiendo por ningún puesto de elección popular y mi esposa tampoco”, explicó. No obstante el pasado 16 de abril, la Comisión Electoral Organizadora del Partido Acción Nacional (PAN) avaló la candidatura de la cantante Silvia Gaytán Barragán, como pre candidata al puesto de alcaldesa en la localidad de Ocoyoacac del Estado de México.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo formaron una familia compuesta por cinco hijos y están por cumplir sus bodas de plata (Foto: Captura de pantalla)

En De Primera Mano el actor de telenovelas compartió que la transparencia ha sido el ingrediente secreto de su exitosa relación: “No hay ningún secreto. Es algo completamente opuesto a un secreto, es transparencia. La fuerza más poderosa que existe en el universo es el amor. Esa es tan grande y tan poderosa que los científicos no la han podido medir”, opinó Capetillo.

“Oye, sí está padre todo lo que dice del matrimonio”, expresó Lalo Carrillo, “pero la verdad es que sí tienen sus reglas ellos y yo las sé muy bien”.

“Una vez yo fui a MYST, y ya ves que Chacho Gaytán está ahí, y fue esta Bibi y tenemos una amiga en común. Y de repente, me enteré de las reglas de convivencia que tienen entre ellos”, señaló, “Ellos, y va a parecer caricatura, tienen un acuerdo que cuando conocen una persona, se acercan a una persona que no es del círculo, del núcleo familiar, no pueden hablar más de 10 minutos con una persona desconocida”.

Biby Gaytán es una cantante, actriz y bailarina (IG: bibygaytan)

De acuerdo con el comunicador de espectáculos, la pareja no tiene permitido entablar diálogo con una persona desconocida, independientemente de su sexo: “Bibi Gaytán no puede hablar más de 10 minutos con ni hambre ni mujer, porque quiere mantener ese núcleo cerrado. Es un núcleo muy unido”.

Además, el conductor agregó que cuando la familia Capetillo Gaytán se reúne, todos procuran no separarse y cuidarse los unos a los otros.

“Siempre que están conviviendo tienen que estar juntos todos. Si se va uno, se van todos. Cuando una mujer va al baño tienen que ir todas para, como, cuidarla. Todo en este rollo de ‘cuidarse y protegerse’, ¿sabes? (...) Suena ‘freaky’ pero les ha funcionado”, concluyó.

