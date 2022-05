Culparon a Laura Bozzo de tapar el baño en La Casa de los Famosos 2

Laura Bozzo para el reality (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

La Casa de los Famosos se convirtió, en solo una temporada, en uno de los realitys show más populares en los últimos tiempos dentro de la televisión de habla hispana. Tras el anuncio de su segunda edición y su reciente estreno que ha sido de lo más visto y comentado en redes sociales, una nueva y divertida controversia ha llegado.

En una de las recientes transmisiones del reality show inició una de las discusiones más escandalosas y cómicas de su nueva entrega pues “taparon el baño” de mujeres y fue descubierto por una de las estrellas femeninas causando un gran revuelo y rápidamente buscando un culpable, que aunque no se comprobó, sí acusaron comunalmente a la presentadora más polémica de México, aunque es peruana: Laura Bozzo.

Todo inició cuando una de las actrices más recordadas por su participación en melodramas como Secretos del alma, Hombre tenías que ser o La Loba, Ivonne Montero, quería utilizar un sanitario pero se encontró con una desafortunada sorpresa que no solo le provocó asco, sino también mucha molestía: “El baño está apunto de desbordarse”. Sus palabras fueron tomadas con humor por el resto de los integrantes, pero ella quería un responsable que no solo limpiara el desastre sino que quedara “quemado” ante el resto del elenco.

Ivonne Montero en "La Casa de los Famosos" Foto: Instagram/@ivonnemonteroof

De una forma muy divertida, según usuarios de redes sociales y amantes del reality show, Ivonne se acercó a sus compañeros para pedirles que se solucionara la situación ya que no era solo el baño de mujeres, sino el de todos y aunque ella irónicamente aseguró que había intentado arreglar el problema, en realidad no quería hacerlo.

“Por favor, la persona que haya tapado el baño, el que originalmente era de mujeres, que ya no es de mujeres es de todos, se les tapó el baño y no lo destaparon. Tenga la amabilidad de pasar al baño y destaparlo porque yo no puedo”, expresó Montero.

Como si fuera poco, la situación fue llevada a un extremo aún más cómico pues en diversos tiktoks donde circulan las imágenes del momento en el que Ivonne expone el problema, se escucha que alguien dice: “Qué pase el cag*n”, en alusión a la famosa frase de Bozzo, “Que pase el desgraciado”, de la cuál recientemente ella mencionó cual era su origen y porqué se quedó apropiada de ella al grado de ahora ser una marca registrada por la presentadora.

Hace unos días Laura y "Potro" se besaron (Captura de pantalla YouTube: La Casa de los Famosos recuperada por @LaComadritaOf2)

La cacería de brujas inició; los participantes no dudaron en empezar a especular quién habría sido pero, como es de costumbre, rápidamente señalaron a la presentadora de Laura En América y ella no dudó en mencionar que ella no usaba ese baño porque ya tenía algunas fallas: “Está fallando ese baño, por eso yo voy al baño de hombres”.

Para los 17 famosos, entre los que se encuentran Toni Costa, Osvaldo Ríos, Ivonne Montero, Daniella Navarro, Natalia Alcocer, Nacho Casano, Salavador Zerboni, Juan Vidal, Rafael Nieves, Eduardo Rodríguez, Julia Gama y Lewis Mendoza y de forma más relevante Niurka Marcos, Brenda Zambrano y Luis Caballero Potro -los ex Acapulco Shore- la responsable era Bozzo.

En redes sociales los comentarios más divertidos no tardaron en llegar, haciendo del momento algo viral y reafirmando que la conductora es la integrante más comentada y mencionada de la segunda temporada, superando por mucho a Niurka Marcos.

La conductora se defendió

“Que asco que ni por ser famosos tengan la decencia de hacer las cosas bien ja, ja, ja”. “Pobre Laura no la dejan en paz ni porque en su carita se veía que neta no era ella”. “Es el momento más divertido pero incómodo porque nadie se dio cuenta quién había entrado antes de Ivonne Montero” . “Casualmente todo lo malo siempre es Laura ja, ja, ja aún así este programa me esta dando todo lo que Televisa hacía hace años y ahora no”. “El grito de ‘Que pase el cag*n es de lo más icónico de este show en sus temporadas”, escribieron.

