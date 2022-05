Mariano Aguirre: la magia de combinar el arte, diseño de interiores y la representación LGBT+ en México

Mariano Aguirre es arquitecto, actor y cantante (Foto: Instagram/@marianoaguirre21)

Cuando se piensa que el mundo del espectáculo sólo está limitado a ciertas categorías como lo son la música y la actuación siempre llegan nuevos personajes que -con propuestas vanguardistas- mezclan diversas profesiones que dan como resultado una nueva perspectiva sobre cómo hacer arte con elementos que pudieran parecer alejados a ello.

Mariano Aguirre tiene un perfil bastante peculiar, pues es un arquitecto egresado de la IBERO y especializado en Diseño de Interiores, por ello en el 2014 fundó MAAD Arquitectura y Diseño, despacho con el que ha desarrollado más de 20 proyectos de interiorismo y arquitectura -sus obras han sido en múltiples ocasiones portada e interiores de revista como AMBIENTES y AD-. Pero irónicamente, también es actor y cantante y por ello le cuenta a Infobae México cuál es el secreto de combinar el arte con otras profesiones.

“Parecería que son muy diferentes, que están alejadas, pero si lo extraes son partes: son bellas artes. Yo creo que así estoy constituido, desde pequeño recuerdo que me llamaba la atención tanto los espacios, ver qué hace la gente cuando entra y cómo lo habita, cómo el espacio influye en lo que hace la persona; de la misma forma en que siempre me llamó la atención la actuación y el canto. Cuando somos pequeños hacemos las cosas por gusto, pero cuando vamos creciendo la vida, la sociedad o lo que creemos que tenemos que hacer nos va llevando por un lugar diferente”, expresó.

Para el actor de teatro retomar los sueños que tenía de pequeño y poderlos fusionar con la carrera primeriza que la vida y sus otras pasiones lo orillaron a tomar es muy importante, pues no dejar pasar algo que puede hacer a una persona sentirse plena, es clave importante para el éxito profesional y personal:

“Lo retomé; no recuerdo si fue un propósito o no pero creo que todos tenemos, si hacemos un poco de introspección, podemos descubrir que somos muchas cosas, tenemos muchos intereses y así no sé, poder estudiar leyes y ser abogado pero también poder disfrutar de pintar, eso no quiere decir que solo eres abogado y nada más”, agregó.

Sobre la música se vienen más canciones y covers con diversos arreglos que pretenden darle versiones muy peculiares a cada sencillo. Por ello, Mariano Aguirre ya está contando con la dirección y apoyo de una de las cantantes femeninas pop más icónicas e importantes dentro de la industria latina: Paty Cantú.

“Paty y yo somos amigos desde hace ya como 15 años y yo la conocí por un amigo mío de toda la vida [...] ella todavía estaba en Lu y pues nos hicimos muy amigos y ahora es muy chistoso porque yo le he diseñado algunos de los lugares donde ha vivido, como arquitecto, y ahora que yo estoy como atacando el mundo de la música ella me ha estado ayudando a escuchar las canciones que he hecho, estamos viendo si me produce algunas más para seguir mi proyecto de covers. Es chistoso como de una amistad que no tenía ningún otro fin, ahora de repente nos estamos complementando en ciertas cosas”.

Aunque la representación LGBT+ en el mundo parece tener una gran oportunidad en grandes producciones de Hollywood, televisión, la escena musical, pero sobre todo streaming, para el arquitecto aún hay mucho por lo cual luchar para lograr un verdadero cambio y reconocimiento.

“Hay que seguir trabajando en seguir contando historias y seguir hablando de que aquí estamos, de que la ‘minoría’ está aquí y que necesitamos visibilidad, justamente para que esta apertura se vuelva lo que todos queremos, que sería el hecho de que no sea un tema más o una discusión, sino que simplemente es”, finalizó.

