Laura Bozzo destapó rivalidad con Pati Chapoy: “La detesto”

La presentadora aseguró que la periodista la atacaba en TV Azteca

La Casa de los Famosos se convirtió, en solo una temporada, en uno de los realitys show más populares en los últimos tiempos dentro de la televisión de habla hispana. Tras el anuncio de su segunda edición y su impactante arranque el pasado 10 de mayo, algunas de sus celebridades ya han comenzado a dar de qué hablar gracias a sus controversiales confesiones.

Laura Bozzo se ha convertido en la “estrella revelación”, algo que se esperaba de Niurka Marcos y que la conductora peruana está realizando de mejor forma a pesar de que no sea intencionalmente. Tras diversos comentarios muy polémicos, ahora La Señorita Laura aseguró que no se lleva bien con Pati Chapoy, aclarando cuáles fueron los motivos, así como una supuesta intención de hacerle la vida imposible, de parte de la periodista de Ventaneando, mientras que ambas trabajaban en TV Azteca.

En una ronda de confesiones entre la presentadora, Luis Caballero Potro y Brenda Zambrano, ex participantes del reality show de MTV y Paramount + Acapulco Shore -quienes se han convertido en grandes amigos de la reina de los talks shows-, salió el tema sobre la periodista de espectáculos y de forma muy directa Bozzo arremetió contra ella: “La detesto”.

Laura Bozzo aseguró que Pati Chapoy la trató mal en TV Azteca Instagram @ventaneandouno (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

La presentadora que recientemente estrenó un nuevo programa en Imagen Television, tras la salida de su competencia, Rocío Sánchez Azuara a la televisora del Ajusco, rápidamente cambió la forma en que se había expresado de Pati Chapoy, pero sí aseguró que que la relación no era buena por lo vivido durante su trabajo en TV Azteca: “Bueno en realidad no la detesto, pero cuando yo estuve en Azteca me ha hecho la vida imposible”, agregó Bozzo.

La presentadora de Laura en América aseguró que Pati Chapoy mando a alguien de producción y equipo de belleza le hiciera un tratamiento en el cabello a ella, pero con los químicos se lo destrozó desde la raíz, siendo todo “apropósito”:

“Mandó a la gente que le teñían a ella para teñirme a mí y me quemaron toda la parte de aquí del pelo (señala la raíz) y fue a propósito”, señaló Laura.

Chapoy en el pasado también ha mencionado que no se lleva bien con Bozzo (Foto: Captura de pantalla/Azteca Uno)

En ese momento Potro y Brenda no dudaron en preguntarle el motivo, así como de alguna manera ayudarla a confesar más sobre la situación para que nada quedara a la imaginación de los ex Acapulco Shore. La respuesta, según Bozzo, fue por el rating que había entre su talk show y Ventaneando, provocando supuestamente los celos de la reina de los espectáculos mexicanos, Pedrito Sola, Mónica Castañeda, Atala Sarmiento -cuando aún formaba parte del programa- y Daniel Bisogno.

“Es que yo llegué y arrasé, arrasamos, el rating era alucinante, ella hacía 3 puntos y yo 17, o sea imagínate, entonces se armó un lío”, expresó como primer motivo la peruana.

Laura Bozzo aseguró que fue por sus programas (Foto: instagram)

El segundo se debía a una entrevista con la polémica Celia Lora, quien es muy amiga de la Bozzo por la relación que tiene con sus padres, que había sido prometida en primer instante a Pati Chapoy pero al final se la llevó Laura, creando otra gran disputa entre las dos figuras de la farándula mexicana.

“Además porque a Celia Lora, se suponía que ella (Pati) la iba a entrevistar, y ella le dijo a sus papás ‘no’, a mí me entrevista mi tía Laura, eso fue cuando fue su accidente, del choque, pues yo fui su abogada, yo la saqué, bueno apoyé a que la sacaran. Apoyé en arreglar ese problema y la Chapoy estaba furiosa”, finalizó.

Celia Lora tiene 37 años (Foto: captura de pantalla Instagram/@celi_lora)

Laura Bozzo ha confesado en más de una ocasión no sentirse tan cómoda dentro del reality show de Telemundo, sin embargo ha resultado ser uno de los más grandes aciertos, en cuestión de casting, que ha realizado el proyecto ya que todos los días su nombre se hace viral por sus frases, memes y declaraciones.

