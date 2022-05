Mayeli Alonso arremetió contra Niurka Marcos tras su salida de La Casa de Los Famosos 2

Mayeli reveló que Niurka es una de las personas que menos le agradaban dentro de la casa Foto: @mayelialonsooficial / @niurka.oficial / Instagram

Tras su salida de La Casa de los Famosos 2, Mayeli Alonso habló frente a las cámaras y expuso diversas anécdotas sobre su experiencia en este reality.

Sin tapujos, la ex pareja de Lupillo Rivera reveló los sentimientos encontrados que ha tenido al ver todo lo que se ha hablado a sus espaldas, pues las redes sociales se han encargado de viralizar los momentos que, probablemente, la famosa no pudo presenciar dentro de la casa.

De inicio, la artista comentó que se sintió muy traicionada al observar quién fue la persona que la nominó para que culminara su participación en la casa, pues mencionó que le tenía mucho cariño, no obstante, subrayó que al salir del show: “He visto las verdaderas caras de los que están allá adentro”.

Asimismo, ahondó que la protagonista de sus diversos corajes dentro y fuera de la competencia fue Niurka Marcos, con quien sostuvo una relación de amistad hace varios años: “Hoy, hace algunos minutos, vi un video en donde Niurka se dirige muy despectivamente a Laura y a las compañeras, lo que se me hizo una gran falta de respeto”.

La ex esposa de Lupillo Rivera le tomó mucho cariño a Laura Bozzo (Foto: captura de pantalla/Telemundo)

Mayeli destacó que ella es una mujer que defiende a las personas de la tercera edad, de modo que le generó mucha impotencia el darse cuenta de que la cubana rebasó esa línea de respeto, ya que en un video rescatado de la emisión 24/7 de La Casa de Los Famosos 2, se puede ver que la cubana externó su postura, de una manera agresiva, sobre las personas que son fuertes en la competencia, en donde Laura Bozzo se sintió agredida por la forma de expresarse de Niurka:

“A mí una de las cosas que me molestaban es que traten o le griten a la gente mayor, yo no tolero eso, en el momento en el que Niurka le pega a la mesa, yo siento cuando Laura se asusta, entonces a mí me hierve la sangre eso”, dijo Mayeli.

Incluso en la sección de Dímelo a la Cara de Telemundo, al ser cuestionada sobre a quién prefiere entre Laura y Niurka, la famosa no dudó en escoger a la peruana:

“Elegiría definitivamente a Laura, porque creo que es una mujer muy humana, es una mujer demasiado auténtica y le tome mucho cariño, la quiero mucho”, confesó Mayeli.

Mayeli confesó diversos pasajes de su relación con Lupillo Rivera

Inclusive, ante la cuestión sobre si ella le temía a la Mujer Escándalo dentro de la casa, la ex esposa de Lupillo comentó de manera contundente: “Yo creo que ustedes fueron testigos de que yo no le tengo miedo ni a Niurka, ni a nadie de esa casa”.

Esta no ha sido la primera controversia que la empresaria tiene luego de sus declaraciones, pues al entrar a la competencia estadounidense, la famosa dio a conocer diversos detalles sobre su relación con Lupillo Rivera, con quien estuvo casada durante varios años, pues en una plática que comenzaría de manera casual, Mayeli rompió el silencio y tocó el tema del tatuaje de Belinda en el brazo de su ex esposo.

Fue en la cocina que confesó que esa no habría sido la primera vez que Lupillo realizaba este acto: “Ese güey se tatúa a todas, después de mí, anduvo con una de mis ex mejores amigas y se la tatuó también”, señaló.

