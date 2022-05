“Si me buscan, me encuentran”: Mayeli Alonso arremetió contra Brenda Zambrano previo al estreno de la Casa de los Famosos 2

Algunos famosos ya lanzaron advertencias previo su ingreso a la casa (Fotos: Instagram)

Tras el rotundo éxito de la primer temporada del reality show llamado La casa de los famosos, ahora un nuevo elenco ingresará a la nueva edición y entre las celebridades se encuentra desde Laura Bozzo hasta Niurka Marcos.

No obstante, aunque el estreno será el próximo 10 de mayo por Telemundo, Mayeli Alonso, una de las participantes confirmadas ya inició con los dimes y diretes con Brenda Zambrano, ex integrante de Acapulco Shore y Resistiré.

Fue durante un en vivo desde sus redes sociales, donde la ex pareja de Lupillo Rivero lanzó una contundente advertencia hacia aquellos que quieran molestarla durante su estancia en segunda temporada del exitoso show.

“Yo a mí lo que me hagan, les hago. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si no me tratan bien, yo no los voy a tratar bien, entonces, lo siento. No es como yo voy a llegar de: ‘ay, péguenme’ un p*tazo y me voy a dejar. Les mentiría si les dijera que me voy a dejar”, dijo.

Mayeli Alonso dijo que no se dejará amedrentar (Foto: @mayelialonsooficial)

Durante la transmisión algunos de los seguidores de Mayeli le comentaron que tuviera cuidado “la loca de Acapulco”, refiriéndose a Brenda Zambrano. Alonso no guardó silencio y envió un mensaje a la influencer.

Díganle a ella que tenga cuidado conmigo, porque yo así vengan de Acapulco, de Nueva York, de Chicago, de Oaxaca del mismo Chihuahua si me buscan me van a encontrar. Yo soy cabrona y punto.

A pesar de señalar que no será sumisa durante su participación en el reality, Mayeli dijo que defenderse en caso de que la atacaran no era lo mismo que llegar violenta desde el inicio.

“Pero otra cosa es que yo llegue a pegarles y a pelear, yo no voy a llegar a eso, yo voy a llegar, portarme bien”, externó.

Respecto a estas declaraciones, Brenda no dijo nada, pero desde sus historias de Instagram aprovechó para mostrar como se preparaba para entrar al show.

Brenda Zambrano está en los preparativos para ingresar al show (Foto: Instagram/@brendazambranoc V)

“Bueno pues ahora sí llegó el día para iniciar nuestra concentración para la Casa de los Famosos con muchos sentimientos y con mucha emoción, entonces vamos con todo”, explicó.

Quiénes están confirmados para el programa

Luego de diversos rumores sobre quiénes serían los integrantes de la segunda temporada, Telemundo confirmó el pasado 6 de abril a Niurka Marcos como la primera participante en La Casa de los Famosos.

En el lapso de estas semanas, la cuenta oficial de Telemundo anunció a cinco integrantes más, se trata de los siguientes artistas e influencers entre los que se encuentran

-Luis Potro Caballero

-Ivonne Montero

-Nacho Casano

-Brenda Zambrano

-Natalia Alcocer

Estos son los confirmados para la segunda temporada (Foto: IG @lacasadelosfamososs)

-Salvador Zrboni

-Juan Vidal

-Mayeli Alonso

-Laura Bozzo

-Rafael Nieves

-Daniella Navarro

-Lewis Mendoza

-Eduardo Rodríguez

Laura Bozzo está lista para el reality (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Cabe recordar que Laura Bozzo también envió una advertencia recientemente y señaló que estará lista para defenderse en caso de que alguien quiera sobrepasarse con ella.

“Que se preparen ustedes, que se preparen los que estarán conmigo, porque conmigo nadie se mete, de verdad nadie señoras y señores. A la primera que me quieran decir ahí van a terminar mira (hace señas de cerrar la boca), esa boquita no se calla nada. Prepárense porque yo entro a arrasar porque yo tengo dos orejeras y yo voy directo, o sea que yo no me tengo que preparar es más que se preparen porque ya llegué”, advirtió en una entrevista para el programa La Mesa Caliente.

