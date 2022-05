La Casa de los Famosos 2: así fue el polémico beso entre Laura Bozzo y Luis “Potro” Caballero

(Foto: @luispotrocaballero, @laurabozzo_of/Instagram)

A una semana del estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos las confesiones y los acercamientos siguen dando de qué hablar. En esta ocasión, Laura Bozzo y Luis Caballero, mejor conocido como Potro, sorprendieron al darse un beso durante una fiesta que se llevó a cabo horas antes de conocer quién sería el primer eliminado del show.

El inesperado momento ocurrió durante una fiesta con temática tejana que se llevó a cabo al interior de la casa. Entre adornos, botanas, bebidas y música, los participantes hicieron una dinámica para que todos mostraran sus mejores pasos al centro de la pista y así le tocó el turno a Laura Bozzo, quien algo apenada con la situación comenzó a negar con la cabeza, sin embargo, bastaron unos segundos para que se atreviera a mover las caderas.

Sus compañeros comenzaron a aplaudir para animarla, pero no obtuvieron grandes resultados, por lo que Potro y Toni Costa se acercaron para bailar con ella. Mientras caminaban hacia la famosa presentadora de televisión bromeraron con la posibilidad de darse un beso de tres y, cuando nadie pensaba que realmente lo harían, el ex concursante de Acapulco Shore le dio un beso en la boca a Laura Bozzo y aparentemente el bailarin se lo dio en la mejilla.

(Captura de pantalla YouTube: La Casa de los Famosos - recuperada por @LaComadritaOf2/Twitter)

El momento provocó la euforia de los presentes, quienes no dudaron en aplaudir el gesto que tuvo el Potro con la abogada peruana. La fiesta continuó sin más y el beso quedó capturado para la posteridad por los seguidores del reality, algunos lograron recuperar el momento con video mientras que otros tomaron capturas de la transmisión, pero sin importar el formato se viralizaron en redes sociales.

“Me encanta esta actitud de Laura, ya se ve muy integrada”. “Nunca la van a sacar es la que más contenido está dando”. “Mi ship de esta temporada con Potro y Laura Bozzo”. “Laura Bozzo es la sugar de Potro y él dice que es su bebé de azúcar”. “Gracias Dios por darme el carácter de Niurka, la energía de Laura Bozzo y la irreverencia de Potro”. “Amamos mucho a esa pareja, son lo más top”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Laura Bozzo se ha posicionado como una de las figuras más sobresalientes del reality show gracias a sus encuentros con sus compañeros. Hace unos días provocó que Niurka Marcos llorara al pedirle disculpas públicamente por un malentendido que venían arrastrando desde hace varios años y que revivió con su participación en La Casa de los Famosos 2.

Rivalidad entre Niurka Marcos y Laura Bozzo. (Foto: Instagram)

Todo comenzó cuando la conductora mandó un mensaje a la vedette que fue interpretado como una burla: “Cuando tú entraste a trabajar a TV Azteca con la vieja, momia, horrible... esta vieja te sacó en un mes y medio del aire, mi vida”.

El comentario no tardó en llegar a oídos de Niurka, quien respondió: “Primero que nada, yo no te dije vieja en ningún momento, te dije ¡fea! Laura, no te sientas tan importante, mija, porque tú no me sacaste de ningún lado, yo hice un talk show en una empresa, firmé por 30 programas de ese talk show nada más”.

Ya dentro de la casa Laura Bozzo expresó: “Quiero pedir disculpas, creo que se vale. Yo he vivido muchos problemas de bullying y creo que siempre estoy a la defensiva. Mi actitud del día de hoy fue muy grosera con Niurka y creo que no se vale porque estos días ella ha tratado de llevarse bien conmigo”.

Durante su estancia habló sobre su relación con Lupillo Rivera y el tatuaje que su ex se hizo en honor a Belinda. (Foto: @mayelialonsooficial/Instagra)

Desde ese momento, Niurka y Laura Bozzo han tratado de mantener una buena relación convirtiéndose en las favoritas del show. La presentadora estuvo a punto de ser la primera eliminada del reality, sin embargo, Mayeli Alonso fue la elegida para abandonar la casa.

SEGUIR LEYENDO: