Niurka amenazó a Laura Bozzo después de reconciliarse: “Te aseguro que no me quieres conocer”

Laura dio a entender que Niurka era manipuladora (Fotos: CUARTOSCURO Ig @niurka.oficial)

Aunque tiene poco tiempo que inició la segunda temporada de La Casa de los famosos de Telemundo, esta nueva edición ya ha dado mucho de que hablar debido a la polémica relación que Niurka Marcos ha entablado con Laura Bozzo. Así, aunque una reconciliación se veía en puerta, ahora la Mujer Escándalo estalló contra la presentadora de talk shows una vez más.

Y es que las dos artistas tenían múltiples diferencias desde mucho tiempo antes de entrar al reality, no obstante, durante su estancia en la residencia han intentado limar las asperezas y ser aliadas.

En este sentido, fue Niurka quien habría dado el primer paso hacia una reconciliación, ya que, desde la primera emisión de LCDLF2 se acercó a la peruana y la abrazó efusivamente a pesar de que esta última intentaba escapar del encuentro.

“No te ibas a librar tan fácil de mí”, dijo la cubana en primera instancia.

Ante esto, Laura Bozzo añadió: “Creí que me dirías fea”.

Niurka se molestó con Laura (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

“¡Muñeca, no, muñeca!”, respondió Niurka, mientras la abrazaba y los demás participantes aplaudían.

Más adelante, aunque parecía que la convivencia entre las dos polémicas famosas sería amigable, Niurka no tardó en hablar a las espaldas de la conductora de Talk shows.

“Me dijo: ‘Yo creí que me ibas a decir fea’, pues cómo, si ya entré a la casa. Capaz que me agarra dormida”, estaba diciendo La mujer Escándalo cuando de pronto se acercó Bozzo y rápidamente Niurka cambió el tema de conversación y se portó amable con ella

Pero otro momento que se volvió cumbre recientemente fue cuando inesperadamente, Laura Bozzo convocó a todos los integrantes de la casa para otorgarle una disculpa pública a Niurka.

“Quiero pedir disculpas, creo que se vale. Yo he vivido muchos problemas de bullying y creo que siempre estoy a la defensiva. Mi actitud del día de hoy fue muy grosera con Niurka y creo que no se vale porque estos días ella ha tratado de llevarse bien conmigo”, comenzó.

Confirmaron que habrá segunda temporada del famoso reality show (Foto: Twitter)

Mientras la polémica conductora ahondó en que su comportamiento durante los primeros días del programa no había sido el más adecuado, Niurka rompió en llanto.

“Lo que hice no tiene nombre, yo le quiero pedir perdón de verdad. Yo no suelo pedir perdón públicamente así, pero creo que cada uno de los habitantes de esta casa se merecen que yo explique mi actitud totalmente histérica, mi actitud mala jugadora, porque acá estamos para jugar y no es justo que yo me descargue contra una persona que ha sido muy buena conmigo como Niurka”, continuó Laura Bozzo.

Así, aunque todo parecía ir mejor que nunca entre las dos, en una de las más recientes emisiones del programa Niurka explotó nuevamente contra la peruana, después de Bozzo diera a entender que la cubana era manipuladora.

“Oye, niña, tú tienes un problema conmigo. Porque hoy y luego mañana: ‘Niurka te quiero’ y h oy me estás metiendo el put* pie, ¡déjame en paz, carajo!”, dijo la vedette.

Rápidamente, Bozzo le respondió a Niurka: “Yo te quiero, pero te conozco”.

La Señorita Laura no pudo terminar su argumento porque rápidamente Niurka arremetió contra ella y hasta le mandó algunas amenazas.

“¡Déjame en paz!, tú a mí no me conoces. No tienes ni put* idea de quién es Niurka Marcos y te aseguro que no me quieres conocer”, señaló.

