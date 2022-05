Mayeli Alonso rompió el silencio sobre romance entre Lupillo Rivera y Belinda: “Se tatúa a todas”

Mayeli Alonso habló sobre Lupillo Rivera y Belinda (Fotos: Instagram)

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera estuvieron casados de 2006 hasta 2019, es por esto que ahora que la artista se encuentra en La Casa de los famosos 2 decidió hablar sobre uno de los temas más polémicos del cantante de regional mexicano: el tatuaje que se hizo de Belinda.

Y es que, aunque la abrupta relación que Lupillo tuvo con la actriz de Bienvenidos al Edén fue después de su divorcio, algo que pocos sabían eran más detalles sobre el diseño que decidió hacerse el cantante en honor a la joven.

Fue durante una plática que Mayeli tuvo dentro del reality show de Telemundo donde confesó que esa no fue la única vez que su ex esposo decidió hacer ese tipo de cosas.

“Ese güey se tatúa a todas, después de mí, anduvo con una de mis ex mejores amigas y se la tatuó también”, señaló.

Rápidamente, Niurka, quien estaba atenta a la plática, cuestionó a la empresaria sobre si el Toro del Corrido de igual forma se había hecho un tatuaje cuando estaban casados. A lo que Alonso se limitó a responder:

“A mí en el alma”.

Pero ahí no acabó todo, ya que Mayeli confesó la razón por la cuál terminó el amor entre Lupillo Rivera y la actriz de telenovelas como Cómplices al rescate o Amigos por siempre.

“Qué show, ella (Belinda) fue a mi casa… hasta le lloraba, ella le lloraba. Acabó la historia porque… ese güey es cabrón, ese güey andaba viviendo el momento”, dijo sin más.

Tras dejar a un lado la situación de la ex prometida de Christian Nodal, Mayeli también tuvo una conversación con Brenda Zambrano y Lewis Mendoza en donde habló sobre la sortijas de matrimonio que ha tenido.

Mayeli estuvo casada muchos años con Lupillo (Fotos: Instagram@mayelialonsooficial /@lupilloriveraofficial

“Lo que viviste está vivido. Yo por ejemplo, tengo tres anillos de compromiso. Con el de en medio, ya me mande a hacer una gargantilla (…) el que me dio mi ex esposo (Lupillo Rivera), yo lo tengo guardadito”, comenzó a decir.

Asimismo, destacó que la joya que le dio el cantante de éxitos como Despreciado, Grandes ligas o El Moreño era bastante costoso, por lo que ya sabía qué haría con él en caso de ser necesario.

“Le dije a mi hija mira en este en una emergencia lo vendes, ese sí vale, y te compras una casa”, dijo.

Cabe recordar que en marzo de 2022, Mayeli habló durante el programa La Mesa Caliente sobre la vez que perdió un bebé que tendría con Lupillo debido a una pelea.

“Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento, estaba platicando con mis seguidoras. No fue de una ex pareja la pérdida, o sea, sí estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo y tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé. De hecho, hubiese sido mi segundo hijo”, expresó en ese entonces.

¡Esto hizo Mayeli con el anillo que le dio Lupillo! 🤯



¿Tú harías lo mismo? 🤔#LCDLF2 pic.twitter.com/gXCBBCYTMs — Telemundo Realities (@TLMDRealities) May 12, 2022

Mayeli no quiso dar detalles de esta pelea, pues prefirió no exponer a la persona con la que se enfrentó, pero sí recalcó que se trató de una mujer que “tiene que ver” con la familia Rivera y ella tenía ocho semanas de embarazo.

“No quiero decir el nombre porque fue una mujer, de hecho, fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos (...) No pude poner cargos porque es una persona muy cercana a nosotros”, dijo la empresaria.

