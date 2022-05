Martha Figueroa arremetió contra Gustavo Adolfo Infante: “Nadie se lleva bien con él”

Gustavo Adolfo Infante y Martha Figueroa son conductores de espectáculos (Fotos: Instagram)

El mundo de la farándula mexicana está lleno de personajes sumamente controversiales y, a lo largo de los años, Gustavo Adolfo Infante se ha catalogado como uno de los que más dividen opiniones debido a su peculiar personalidad. Es por ello que, en esta ocasión, Martha Figueroa no dudó en criticar al periodista de espectáculos.

Fue durante el programa Con Permiso, en donde Figueroa reveló que el conductor de El minuto que cambió mi destino no es una persona de su agrado, esto después de que Juan José Origel señalara que no muchas personas querían al comunicador.

“Nadie tiene empatía con Gustavo Adolfo Infante”, comenzó a decir Martha.

Ante la crudeza de su comentario, Figueroa no se disculpó e, incluso, señaló que eso no era un secreto.

“Perdón. ¿O vamos a decir mentiras o qué? Nadie se lleva bien con él, él no se lleva bien con nadie. A él no le cae bien nadie, él no quiere a nadie”, señaló.

En este sentido, Pepillo Origel decidió intervenir por Gustavo Adolfo y aclaró que él sí tenía una buena relación con el también conductor De primera mano.

“Yo me llevo bien con él y a Vero (Cuevas), la esposa, también la quiero”, remarcó el ex conductor de La Oreja.

A esto, Martha puntualizó que también llevaba una cordial relación con la pareja de Infante, pero eso no ameritaba una comparación.

“Ella me cae perfecto, pero no revuelvas el tofu con el sushi”, aseveró.

Y es que, a lo largo de los años, Gustavo Adolfo Infante se ha visto envuelto en todo tipo de polémicas con las celebridades. Una de las más recientes tuvo que ver con el regreso de Silvia Pinal al teatro y donde se afirmó que presuntamente el conductor habría sido vetado de la obra, por algunos fuertes comentarios que realizó previo al estreno.

Todo ocurrió el pasado 8 de mayo, cuando el presentador de Imagen Televisión comentó:

“Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que ‘mi mamá necesita el dinero’, o sea, porque cuánto le pueden pagar. Nomás ve esa escenografía, casi casi la pinté yo. Es lamentable, ve al zorrillito, parece que se lo compró en el mercado de la Lagunilla el disfraz, entonces está bien chafita”, declaró.

El conductor aparentemente fue vetado de la obra (Fotos: Youtube/ Gustadavo Adolfo Infante Cuartoscuro)

Tras sus duros comentarios, el comunicador expresó que había recibido una notificación por parte de la producción y respaldada por la familia Pinal. Infante leyó parte del comunicado donde se señaló que la barra de entretenimiento de Imagen Televisión no tendría acceso al teatro a la función especial para prensa debido a las declaraciones que ha hecho su colaborador en los programas donde participa: Sale el sol y De primera mano. Tras la noticia, el periodista de espectáculos comentó que no tenía pensado asistir.

“Yo no pienso ser partícipe de esto en lo absoluto”, sentenció.

Aunque el comunicado indicó que ninguno podría acceder, Infobae México acudió a dicha función, donde Addis Tuñón, compañera de Gustavo Adolfo en el programa de información de espectáculos, emitió declaraciones aclarando la situación del veto por parte de la producción de Cochegrus.

“El productor desmintió sus propias palabras y dijo que él no había emitido ese veto, que no había problema y que eso era falso. La realidad por lo que yo estoy aquí no es porque me levantaron o me pusieron el veto, yo estoy aquí porque afortunadamente a lo largo de tantos años de trabajo uno tiene amistades”, dijo Addis Tuñón.

SEGUIR LEYENDO