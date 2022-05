Gustavo Adolfo Infante le pidió perdón a Silvia Pinal: “Pensé que la estaban obligando”

El comunicador admitió que estaba opinando demasiado sobre la vida privada de la familia (Fotos:Youtube/ Gustadavo Adolfo Infante Cuartoscuro)

Recientemente, el comunicador Gustavo Adolfo Infante lanzó comentarios en contra de la familia de Silvia Pinal, pues a su juicio, la estaban obligando a participar en la obra de teatro Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! siendo ella una actriz de la tercera edad con algunas afectaciones a su salud.

En respuesta a la contundente petición que hizo Sylvia Pasquel en el programa Chat del Chismorreo, el presentador de De primera mano se dijo arrepentido y ya ofreció una disculpa a la familia de Pinal.

Silvia Pinal no pudo actuar en la obra del pasado 11 de mayo debido a una complicación con la presión y una afectación estomacal (Foto: Lalo Cano)

“La señora Pasquel reclama este comentario, tiene toda la razón y yo doy un paso para atrás, guardo silencio porque no quiero lastimar a la familia. Yo sí pensé que la estaban obligando a la señora Silvia Pinal, pero lo que entiendo y veo es que Silvia quiere hacer está obra”, mencionó Gustavo Adolfo en su programa.

Hasta el momento, nadie de la familia Pinal ha hecho declaraciones al respecto, pero el reclamo de Pasquel fue sumamente explícito y directo, ya que incluso mencionó que veía innecesarias las críticas de Gustavo Adolfo: “Ya párenle muchachos, de veras, ya estuvo suave”, mencionó en un audio.

Sylvia Pasquel mencionó que Gustavo Adolfo Infante desconoce absolutamente cómo es el día a día de su madre (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

“Pero cómo habla (Gustavo Adolfo) y cómo hacen cosas como esta, hacer esa afirmación y pasarla por todos lados para denigrar a mi mamá, ustedes son los que la están exhibiendo, ya párenle porque no es justo los cuestionamientos y enjuiciamientos que están haciendo porque ustedes no están aquí viviendo el día a día, a ver si cuando ustedes tomen decisiones con sus padres van a permitir que otra persona se entrometa en lo que haces pensando en lo mejor para tu familiar”, relató en medio de las lágrimas la actriz de El diablo entre las piernas (2019).

Gustavo Adolfo dejó en claro que los audios de Pasquel lo ayudaron a comprender que la voluntad de Silvia Pinal es seguir trabajando: “Ahora entiendo que dicen ‘Mamá vas a hacer teatro’ y se pone contenta porque su vida ha sido el teatro y también ha sido el cine, televisión, series, producción, política, ser empresaria”, mencionó el comunicador.

Silvia Pinal es quien por su propia voluntad eligió seguir trabajando (Foto: Cuartoscuro)

De igual manera, aseguró que “si Silvia Pinal quiere estar trabajando, yo ofrezco una disculpa si mis comentarios fueron hirientes, Sylvia Pasquel: quiero que me dispenses yo sabré que cómo cuidar a mi viejita (mamá), tu sabrás como cuidar a la tuya”, mencionó el presentador en Imagen Televisión.

Por otra parte, le dio la razón a la hija de Silvia Pinal y reconoció que se había permitido opinar demasiado sobre la vida privada de su familia:

Silvia Pinal participa como "Abuelita" en la obra inspirada en Caperucita Roja (Foto: @silviapinalmx / IG)

“La razón le asiste a Sylvia Pasquel, quizás me he extralimitado en querer cuidar la imagen de la señora silvia pinal, yo no vivo con ella, yo no estoy en el día a día con ella, yo no sé la señora Silvia Pinal cuando despierta, o se pone triste y melancólica”

Finalmente, Gustavo Adolfo mencionó que su intención era “cuidar” la integridad de Silvia Pinal porque es la “única diva que queda viva en México:

Así se veía Silvia Pinal cuando era joven (Foto: Captura/Película 'El Inocente')

“No nada más es la abuelita, la bisabuela, la mamá, la hermana y la matriarca, también es nuestra diva, la última diva viva que tenemos viva en este país, la ganadora de la Palma de Oro, la que tuvo un programa 25 años (Mujer casos de la vida real) que ese programa es el papá de La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, la mujer que trajo el teatro musical a México, una de las pocas mujeres que pasó del espectaculo a la política de forma digna, la única que yo recuerde que trabajó con Buñuel, cada uno de sus divorcios hemos sido parte” declaró.

En contraste, el duro comentario que lanzó Adolfo Infante hace un par de días para criticar la obra de Silvia Pinal fue:

Gustavo Adolfo Infante dijo que la obra estaba "chafa" (Foto: Cuartoscuro / IG: @gainfante)

“Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que ‘mi mamá necesita el dinero’, o sea, porque cuánto le pueden pagar. Nomás ve esa escenografía, casi casi la pinté yo. Es lamentable, ve al zorrillito, parece que se lo compró en el mercado de la Lagunilla el disfraz, entonces está bien chafita”

