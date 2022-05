Compañera de Gustavo Adolfo Infante negó veto en obra de Silvia Pinal

Infante emitió una fuerte crítica contra la obra que estelariza Silvia Pinal (Foto: Cuartoscuro / IG: @gainfante)

Tras las explosivas declaraciones que hizo Gustavo Adolfo Infante respecto al regreso de Silvia Pinal a los escenarios como parte de la puesta teatral Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, surgió un veto en su contra por parte de la empresa de producción de Iván Cochegrus, que se encarga de llevar a cabo el proyecto.

Inicialmente, tras presentarse en el programa De primera mano imágenes del estreno de la obra, ocurrido el pasado 8 de mayo, el presentador de Imagen Televisión expresó su desacuerdo de la siguiente manera:

“Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que ‘mi mamá necesita el dinero’, o sea, porque cuánto le pueden pagar. Nomás ve esa escenografía, casi casi la pinté yo. Es lamentable, ve al zorrillito, parece que se lo compró en el mercado de la Lagunilla el disfraz, entonces está bien chafita”, declaró.

Gustavo Adolfo dio a conocer que la producción de la obra había vetado a Imagen TV (Foto; Archivo)

Tras sus duros comentarios, el comunicador expresó que había recibido una notificación por parte de la producción y respaldada por la familia Pinal. Infante leyó parte del comunicado donde se señaló que la barra de entretenimiento de Imagen Televisión no tendría acceso al teatro a la función especial para prensa debido a las declaraciones que ha hecho su colaborador en los programas donde participa: Sale el sol y De primera mano. Tras la noticia, el periodista de espectáculos comentó que no tenía pensado asistir.

“Yo no pienso ser partícipe de esto en lo absoluto”, sentenció. Aunque el comunicado indicó que ninguno podría acceder, Infobae México acudió a dicha función, donde Addis Tuñón, compañera de Gustavo Adolfo en el programa de información de espectáculos, emitió declaraciones aclarando la situación del veto por parte de la producción de Cochegrus.

“El día de ayer en la noche o en la tarde se emitió un comunicado firmado por la producción y validado por el productor Cochegrus, y donde decía que estaba vetada o no tenía acceso la gente que representara a los programas de Imagen Televisión, uno de ellos, uno donde yo trabajo, De primera mano”, relató la periodista.

Addis Tuñón forma parte del cuadro de conductores de 'De primera mano' (Foto: Instagram de Addis Tuñón)

“Eso fue el día de ayer, el día de hoy el productor desmintió sus propias palabras y dijo que él no había emitido ese veto, que no había problema y que eso era falso. La realidad por lo que yo estoy aquí no es porque me levantaron o me pusieron el veto, yo estoy aquí porque afortunadamente a lo largo de tantos años de trabajo uno tiene amistades”, añadió para dejar claro que acudió al nuevo teatro Silvia Pinal en compañía de Latin Lover.

“Un invitado VIP me dijo ‘Addis, yo sé que tú no quieres hablar sin ver la obra’ y yo le pedí ‘¿me permites ir como tu acompañante?’, me dijo que sí el señor Latin Lover, y hubiera habido veto o no, salvo que me hubieran negado la entrada yo venía como acompañante del señor Latin Lover y mi intención no es burlar a nadie, mi intención es ser crítica, pero desde la objetividad y cómo se logra la objetividad, viendo la obra”, expresó.

Al ser cuestionada respecto a los diferentes puntos de vista que tendrían los integrantes del programa, Addis destacó que en el programa se respetan las opiniones:

Addis Tuñón aclaró la situación del veto impuesto por Iván Cochegrus a Imagen TV en obra de Silvia Pinal (Foto: Instagram)

“La ventaja que me encanta del programa donde yo estoy es que somos cuatro personas muy diferentes entre sí, con opiniones muy diferentes que nos respetamos. Yo trabajo en el programa, pero el señor Gustavo Adolfo es el primero en respetar mi punto de vista”, puntualizó.

Asimismo negó que en la producción de Imagen televisión hubiera una “línea” a seguir respecto a la información a tratar en cada emisión: “Gustavo Adolfo (no nos da línea) ¿por qué lo haría? Ni siquiera nuestra productora lo hace. Pasa muchas veces que estamos de acuerdo con él, y otras veces no e igual lo externamos. Yo en De primera mano tengo la libertad de subir, de bajar de peso, de pintarme el pelo, de cortármelo, tengo la libertad de ser yo”, destacó.

