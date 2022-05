Michelle Rubalcava confesó todos los pleitos que tuvo con Gustavo Adolfo Infante en “De Primera Mano”

Ambos periodistas tuvieron diversos conflictos

Michelle Rubalcava rompió el silencio y reveló el verdadero inicio de los pleitos con el polémico periodista Gustavo Adolfo Infante, quién no solo ha demostrado ser tajante con los artistas del medio, sino también con sus colegas de trabajo.

Luego de más de un año en salir del programa de espectáculos De Primera Mano, el también periodista Michelle Rubalcava confesó para una entrevista con Inés Moreno, su versión de los hechos ante los conflictos con Gustavo, pues de inicio la relación entre ambos estaba muy bien, sin embargo, al paso del tiempo todo empeoró:

“2017, todo estuvo bien, 2018 ya empezaba una actitud rara del señor hacia mí, pero me decían ‘No le hagas caso, así es él’”, mencionó Michelle.

Posteriormente, afirmó que frente a las cámaras, Adolfo se dirigió a él de una manera grosera e incluso intervino en su trabajo diario: “Ya era más… pendej*andome al aire, una situación bien complicada me mandaban a reportear eventos donde no llegaba nadie”, dijo.

Michelle aseguró que sufrió críticas sobre su físico (IG: michrubalcava)

De manera que, Michelle observó que la situación no solo era con el periodista, sino que la productora del programa también lo atacó, metiéndose, además, con cuestiones de su físico: “Fueron unas cosas. La productora se empezó a unir con él, se empezaron a meter con mi peso, era todo una crítica diaria”, relató.

No obstante, Rubalcava confirmó que su buen trabajo como conductor habló por él mismo, ya que diversos artistas del medio lo buscaron para cubrir sus eventos, situación que no le pareció al actual conductor de Sale el Sol:

“Cuando vino la pandemia estuvo todavía peor el asunto, y a mí me empezaba a ir muy bien, los artistas decían ‘Que venga De Primera Mano Michelle’ [...] Empezó Belinda con lo de su ropa en Colombia y él quería ir y dijo ‘No él va, que venga Michelle”. acotó.

El famoso no tuvo buena relación con Michelle Rubalcava (Foto: Twitter)

Tal situación derivó a que la actitud de Gustavo hacia él empeora, pues Rubalcava señaló que en una reunión por parte del medio, el periodista especuló con los asistentes que Michelle se encontraba en un estado inconveniente:

“Ya no me hablaba, ya no me saludaba, pasó el tiempo y ya en el 2020, llegó la fiesta de Navidad de Imagen, nos invitaron a los conductores y la estábamos pasando padre (...) y él se agarró de que yo andaba superborracho”.

Ante esto, Michelle aseguró que debido a lo anterior, la productora del programa confirmó que él habló pestes de Infante al estar borracho, lo que aludió a que el último mencionado le tuviera más coraje: “Me mandan llamar y yo no entiendo nada, en mi cabeza había sido una reunión poca madr*, entonces yo estaba bien contento, pero ella (productora) lo tergiversó todo y él (Gustavo) me odio más”

Tras la desesperación del famoso periodista, por los diversos ataques que recibió por parte de su compañero de foro, decidió pedir que llegará a su vida una oportunidad de trabajo diferente; “Yo ya no sabía ni qué hacer, ni como moverme, (...) Dame otro trabajo, ya no quiero estar ahí, por favor”, destacó Michelle.

Michelle Rubalcava estuvo tres años y medio en "De Primera Mano" (IG: michrubalcava)

Tal situación le abrió los ojos y decidió darse otra oportunidad en un medio distinto, pues dijo: “No debí haber permitido tantas faltas a mi persona, yo soy creyente y los debí haber mandado a la chingad* desde hace mucho, salirme y Dios me iba a mandar otra cosa y yo, por el miedo, me detuvo el miedo”.

Finalmente, reveló que una de sus fuentes le afirmó que estaban a punto de despedirlo del programa, ya que Gustavo acudió a los altos mandos a pedir la baja de Michelle:

“Me dicen ‘Te van a correr y yo ‘¿Cómo?’, ‘Ya vino, aquel (Gustavo) lleva desde hace dos meses viniendo a pedir que te corran y te viene a inventar un chorro de cosas, diciendo que vienes gritando’ Yo no sé si fue verdad, pero de qué iba a hablar allá para que me corrieran eso sí lo creí”, subrayó Michelle.

Después de varios meses de espera, Michelle señaló que finalmente su jefe le escribió para que asistiera a su oficina para despedirlo, lo que dejo en tranquilidad al conductor, ya que no soportaba el peso emocional que el estar en el programa le albergaba, sin embargo, agradeció la oportunidad que le dieron y se retiró felizmente del lugar.

SEGUIR LEYENDO: