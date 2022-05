Christian Nodal habló sobre su abstinencia al cigarro: “Estoy harto de los males necesarios”

Christian Nodal mejoró su alimentación y dejo atrás algunos vicios

A pesar de toda la polémica en la que Christian Nodal ha estado envuelto sobre su ruptura con Belinda, el cantante finalmente buscó mejorar sus hábitos de salud.

No es un secreto que Nodal es afín de algunos vicios como el cigarro o el alcohol, pues en diversas fotografías el tabaco en su mano también ha sido protagonista.

Incluso, en videoclips de temas como Botella Tras Botella el famoso de 23 años dejó ver su consumo de alcohol. No obstante, Christian decidió retomar una vida más sana, pues luego de giras, premiaciones y fiestas su cuerpo estaría pagando las consecuencias. De modo que, en fechas recientes aseguró estar en una nueva etapa.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter donde Nodal confesó que el tabaco ha sido su acompañante durante un largo tiempo, sin embargo, aseguró que era momento de incursionar en el mundo de la abstinencia.

Christian Nodal bucó dejar el cigarro (Twitter: @elnodal)

“Sin hacer el cuento largo, el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos, pero estoy harto de los males necesarios. Juré jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo 3 días y la abstinencia es un infierno”, escribió.

Aunado del tweet anterior, el cantante envió un emotivo mensaje a sus seguidores, donde puntualizó que también es sano dejar ir las cosas, personas o situaciones que son dañinas para la vida:

“Sé que muchos de mi público no fuman, pero el mensaje no es el cigarro. Es que podemos mandar a la mierd* todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz”, agregó.

Sin embargo, el intérprete de Adiós Amor añadió un poco de humor a su experiencia con la abstinencia, pues reveló que cuando la ansiedad rebasa a la fuerza de voluntad recurre a otras herramientas para calmar sus ganas de fumar: “Lo bueno es que están los vapes, los odio, pero funcionan cuando ya no aguanto”, finalizó Christian.

El cantante envó un emotivo mensaje a sus seguidores (Twitter: @elnodal)

Asimismo, el artista confirmó lo anterior en un encuentro con los medios, pues dijo: “La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien”.

Además, el famoso mencionó que toma alcohol solo en momentos especiales: “Me despegue del alcohol, un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar el momento con las personas, pero ya no”. Incluso bromeó al decir: “No, no tanta fiesta porque me voy a acabar”.

Recientemente, Nodal se ha visto muy activo en sus redes sociales, específicamente en Twitter, ya que hace unas horas respondió a los diversos ataques que tuvo por parte de la progenitora de su ex pareja Belinda, fue así que su respuesta se hizo viral en todos los medios, ya que compartió una captura de pantalla de una conversación con la cantante.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo”, expresó el intérprete de la canción Ya no Somos Ni Seremos.

En los mensajes que dejó al descubierto el cantante de regional mexicano se puede observar que, de inicio Belinda le escribió: “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”. Tal situación desató un sinfín de opiniones, pues se espera que Belinda de declaraciones al respecto.

