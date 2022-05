Tecate Comuna 2022: todo lo que necesitas saber del cartel, fecha y preventa sobre el festival en Puebla

El pasado fin de semana se llevó a cabo el "Tecate Emblema" en el Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Los festivales están de vuelta en México después de aproximadamente dos años suspendidos por la pandemia. En esta ocasión toca el turno de Tecate Comuna, un espectáculo que pretende conquistar al público con las presentaciones de grandes estrellas de la música a nivel internacional, entre quienes destacan Love Lesbian, Ed Maverick, Caligaris, Sublime with rome, Panteón Rococó y Molotov.

Esta nueva edición se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en el Parque Ecológico de Puebla y tendrá una duración aproximada de 14 horas. Hasta el momento se contemplan 3 escenarios dentro del lugar, sin embargo, se desconoce qué bandas o solistas se presentarán en cada uno de ellos, por lo que se espera que en las siguientes semanas se den más detalles sobre los horarios.

De acuerdo con la página oficial, los módulos de asistencia médica estarán ubicados en puntos específicos dentro de las instalaciones. Al igual que otras ediciones de Tecate, los asistentes podrán encontrar gran variedad de alimentos en el área de Food Trucks, habrá un espacio de lockers y quienes deseen encontrar los mejores lugares tendrán que llegar antes de las 12:00 horas.

El método de pago principal dentro del festival será en efectivo, pero también se aceptarán tarjetas de crédito en puntos seleccionados. (Imagen Instagram: @tecatecomuna)

La entrada General tiene un costo de 750 pesos mexicanos en venta anticipada e incluye acceso al festival, los tres escenarios, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona de Food Trucks y experiencias de marcas.

Quienes deseen adquirir el acceso VIP tendrán que desembolsar 1,450 pesos mexicanos que, además de lo antes mencionado, contempla el carril de acceso rápido al festival, zona exclusiva con sombra, Pit Lateral en escenario principal, zona de mesas comunes, baños VIP y un área exclusiva en Food Trucks.

También está el Confort Pass presentado por CitiBanamex. Es un boleto que cuesta 970 pesos mexicanos y considera el acceso al festival y los tres escenarios, así como a la zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona Food Trucks, experiencia de marcas, baños privados con aire acondicionado, entrada exclusiva y rápida al festival.

Panteón Rococó es considerada una de las bandas más importantesde México a nivel internacional. (Foto: Panteón Rococo)

La preventa CitiBanamex está programada para el 19 y 20 de mayo, mientras que la venta libre comenzará el día 21 del mismo mes. Los boletos podrán ser adquiridos a través de Eticket.

En esta ocasión, Tecate Comuna contará con la participación de Panteón Rococó, Molotov, Enanitos Verdes, Siddhartha, Kenia Os, Caligaris, Los Auténticos Decadentes, Sublime With Rome, Danny Ocean, Love of Lesbian, Ed Maverick, Mc Davo, Reyno, La Lupita, Gondwana, Hello Seahorse!, Charles Ans, The Change, Dorian, Daniela Spalla, La Vela Puerca, Bratty, Vanessa Zamora, Airbag, Noah Pino Palo, Rubytates, Out Of Control Army, Banda Conmoción y Fran.

Algunas bandas compartieron la enhorabuena con sus seguidores de redes sociales y dejaron al descubierto su emoción por volver a los escenarios.

“¡Estamos de regreso Puebla! Esta vez no queremos que nadie se quede sin vernos. Lineup de lujo junto a grandes compañeros musicales”, se lee en la cuenta de Instagram de Panteón Rococó. “Felices de ser parte ¡Los esperamos!”, escribieron en la misma plataforma Los Auténticos Decadentes.

Kenia Os durante el segundo día del festival "Tecate Emblema" en su primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez.(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Las reacciones de los usuarios de la plataforma no se hicieron esperar y cada uno aplaudió la participación de sus bandas favoritas en el festival. Uno de los nombres más sonados fue el de Kenia Os, intérprete oriunda de Mazatlán, Sinaloa, que en los últimos años ha alcanzado gran popularidad entre el público por sus videoblogs y canciones como La noche, Tu peor pesadilla, Se fue la luz, entre otros.

Hace unos días, la cantante de 22 años sorprendió a sus seguidores al compartir la amarga experiencia que vivió en el hotel donde se hospedaba tras su presentación en el Coliseo Centenario ubicado en Torreón, Coahuila.

