En medio de obras inconclusas, así opera la Línea 2 del Metro CDMX a días del Mundial

A tres días del inicio del Mundial 2026, mantienen obras de remodelación en la Línea 2 del Metro CDMX (REUTERS/Paola Garcia)

A tan solo tres días de que empiece la Copa Mundial 2026 en México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México mantiene trabajos de remodelación. La carrera por terminar lo más pronto las obras ha obligado a las autoridades a realizar una serie de ajustes en el servicio de la Línea 2.

Este lunes 8 de junio, el STC Metro informó sobre la conclusión del servicio especial que se implementó en la Línea 2 como consecuencia de la intervención para la remodelación. De acuerdo con las autoridades, finalizó la etapa en la que la operación se realizaba en dos tramos separados, con cierre al paso de trenes en las estaciones intermedias San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

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A partir de este momento, los trenes circulan de manera continua entre Tasqueña y Cuatro Caminos en ambos sentidos, dinámica que se mantendrá durante todo el horario de servicio habitual.

Personal de la Secretaría de Obras mantiene trabajos de remodelación y colocación de mármol en la estación Hidalgo, una de las que fue intervenida para cambiar su aspecto rumbo al Mundial 2026 (Néstor Hernández/ Infobae México)

¿Cómo funciona la Línea 2 del Metro CDMX en medios de las obras?

Actualmente, la circulación de los trenes es continua en todas las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX. Ya no hay tramos entrecortados por trabajos, por lo que las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) concluyeron con su servicio y ya no están circulando en avenida Tlalpan.

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Solo cuatro estaciones no están operando y están fuera de servicio, los trenes no hacen parada en ellas por lo que no hay ascenso ni descenso de personas. Estas son las estaciones que se mantienen cerradas por obras de remodelación:

Zócalo - Tenochtitlán

Chabacano

Portales

Nativitas

La circulación de los trenes es continua en todas las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX (REUTERS/Paola Garcia)

Por otra parte, el Metro CDMX expresó su agradecimiento a la Red de Transporte de Pasajeros por el apoyo prestado durante el periodo de obras, específicamente con el servicio alterno que cubría el trayecto de Xola a Pino Suárez. Asimismo, la institución reconoció la comprensión de los usuarios ante las afectaciones derivadas de las obras y reafirmó su compromiso de seguir mejorando tanto las instalaciones como el servicio en la red.

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Cara Brugada reconoce que obras en el Metro CDMX se retrasaron para el Mundial 2026

La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que las obras del Metro CDMX para el Mundial 2026 empezaron con retrasos porque esperaron a tener certeza sobre la entrega de los recursos, sostuvo en conferencia de prensa este 8 de junio que los trabajos ya avanzan con prioridad en seguridad, operación y servicio para los usuarios.

Brugada dijo en conferencia de prensa que el proyecto no se activó antes por la falta de garantía presupuestal (REUTERS/Paola Garcia)

El Gobierno de la CDMX informará mañana 9 de junio los detalles de las intervenciones en aproximadamente 16 estaciones, con énfasis en la Línea 2 y otras rutas de la red. Esa explicación llega después de críticas ciudadanas por el avance de la remodelación.

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Brugada dijo en conferencia de prensa que el proyecto no se activó antes por la falta de garantía presupuestal. “No pusimos lo del Metro hasta que no tuviéramos garantía de cuándo nos iban a entregar los recursos. En cuanto nos dijeron: ‘Sí, ya van los recursos este año’, inmediatamente nosotros echamos a andar las obras”, afirmó la mandataria

Los trabajos del Metro se concentran en mantenimiento estructural y no en imagen

El secretario de Movilidad Héctor Ulises García explicó que la mayor parte del presupuesto se destinó al mantenimiento estructural de la red, de acuerdo con el texto fuente. Precisó que solo una tercera parte de los recursos fue para renovación e interiorismo de estaciones.

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García sostuvo que varias de las mejoras no son visibles para el público porque corresponden al funcionamiento interno del sistema. “Nos metimos a que pudiera funcionar adecuadamente”, expresó el secretario.

Los trabajos del Metro se concentran en mantenimiento estructural y no en imagen (REUTERS/Paola Garcia)

Ese es el punto central de la explicación oficial: las obras del Metro de CDMX siguen sin terminar porque el gobierno esperó la liberación de fondos y, ya con el presupuesto confirmado, optó por intervenir sin cerrar por completo las estaciones para no frenar el servicio diario.

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Brugada también señaló que el ritmo de la obra se ha visto limitado por la forma en que operan las cuadrillas. Según la jefa de Gobierno, se eligió una estrategia más lenta para evitar la suspensión total del servicio y no afectar a millones de capitalinos.