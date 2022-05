Kenia Os abandonó un hotel en Torreón por acoso de fans

La cantante explicó la situación en sus redes sociales

Kenia Os vivió momentos de angustia tras su reciente presentación en Coahuila por un numeroso grupo de fans se dio cita a los pies del hotel donde se hospedaba. La cantante explicó que no tenía ningún problema con que los Kenini estuvieran ahí, pero la cantidad de personas que se movían entre los pasillos buscando su habitación provocó que sintiera peligro obligándola a abandonar el lugar.

Previo a su presentación en Tecate Emblema 2022, la intérprete de Llévatelo, La noche, Tu peor pesadilla, Tsunami y Bonita compartió la amarga experiencia que vivió después del concierto que ofreció en el Coliseo Centenario ubicado en Torreón, Coahuila. Fue durante esa misma noche cuando recurrió a sus redes sociales para hacer un live explicando los motivos por los cuales dejaría el hotel donde se encontraba y buscaría otro lugar para que tanto ella como su equipo pudieran descansar tranquilamente.

“Acabo de llegar de mi show y hay más de 100 personas afuera de mi hotel, ese no es el problema, no hay problema que vengan. A veces estoy en mi habitación y los escucho que están cantando [...] me gusta, estoy aquí, a veces lo escucho que están cantando, salgo y los saludo”, comenzó en el video recuperado por la cuenta de TikTok @jesusjajaaja.

Kenia Os durante el segundo día del festival Tecate Emblema en su primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

La oriunda de Mazatlán, Sinaloa, aclaró que no tiene ningún inconveniente con que sus fans la reciban en el aeropuerto o en los hoteles donde se hospeda, sin embargo, pidió un poco de empatía debido a que los seguidores que estaba a las afueras del hotel lanzaron comentarios negativos después de que se negó a salir a saludarlos.

“Quiero que se pongan un poquito en mis zapatos y me entiendan de alguna manera. Hay más de 100 personas afuera de mi hotel que literalmente me acaban de mentar la madre porque no me quise tomar fotos con ellos a las casi 02:00 de la mañana. Yo solamente les digo que se pongan un poquito en mi lugar”, continuó.

La intérprete de 22 años dejó entrever que uno de los factores por los cuales no salió a convivir con los Keninis fue la hora debido a que no le pareció un momento apropiado para poder hacerlo. Otro son los mensajes de hate que usualmente recibe en redes sociales, pues muchos le desean la muerte y en este caso puso en duda las verdaderas intenciones de la gente.

Kenia Os se presentó el segundo día del festival junto a Gwen Stefani, Morat y Sebastián Yatra. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

“Yo no sé si de esas 100 personas que están allá afuera tienen buenas intenciones conmigo. Yo sé que probablemente sí y me dicen: ‘Kenia somos todos fans tuyos’, pero yo no lo sé y yo no estoy cien por ciento segura de que todas las personas que están allá afuera del hotel son personas que tienen muy buenas intenciones conmigo y que solamente vienen a saludarme”, dijo.

Pero eso no fue todo, la angustia aumentó cuando algunas personas recorrieron los pasillos preguntando por su habitación. “Mi equipo y yo tendremos que salir de este hotel por la seguridad”, dijo en su live de Instagram. “Siempre les digo que los quiero y es increíble saludarlos, pero hay límites. Esto pone en riesgo mi seguridad y la de mi equipo”, agregó.

También se presentaron los "Backstreet Boys" en su regreso a México. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Finalmente la situación no escaló a mayores y continuó con sus actividades. El pasado sábado 14 de mayo se presentó con gran éxito en Tecate Emblema, un festival de música que se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. La cantante consiguió que más de 10 mil personas corearan sus canciones y se robó las miradas con su espectacular outfit.

“No puedo explicar lo de hoy, gente. Wow no puedo dormir de la felicidad”, tuiteó.

SEGUIR LEYENDO: