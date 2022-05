Natalia Esperón habló por primera vez de su relación con Eva Longoria

Natalia Esperón aseguró que tiene "una familia muy moderna", por lo cual se lleva muy bien con Eva Longoria (Foto: Instagram)

Natalia Esperón regresó este 2022 a la pantalla mexicana luego de un periodo de retiro de 10 años alejada de los melodramas, siendo su momento de mayor proyección el que tuvo en la década de los 90 con la recordada telenovela Agujetas de color de rosa.

Y es que la actriz volvió a los foros de Televisa para darle vida al personaje de “Guadalupe García” en la telenovela Corazón guerrero, estelarizada por Alejandra Espinoza, Gaby Spanic, René Casados y Ana Martín.

Al respecto, la actriz contó a TVyNovelas su sentir ahora que volvió a adentrarse en los foros donde debutó hace tres décadas:

“Aún no he tenido la oportunidad de caminar por la empresa, pero me emociona mucho el hecho de saber que vamos a trabajar en el Foro 1, porque ahí fue mi primera telenovela, estuve casi dos años grabando Agujetas de color de rosa, entonces, ese foro me trae muchos recuerdos; también me da curiosidad saber quiénes del equipo técnico siguen trabajando ahí, ¡me va a dar mucho gusto verlos porque yo trabajé ahí cuando tenía 18 años!”, contó.

En la actualidad, Natalia Esperón es parte del elenco de "Corazón guerrero" (Foto: Instagram/@nataliaesperonmx)

Pero fue en en medio de las grabaciones del proyecto cuando la actriz tuvo un encuentro con la prensa y habló de su vida personal.

Esperón se ha caracterizado por mantener un perfil reservado en cuanto a su vida íntima, pero esta vez la actriz reveló un poco de ello al ser cuestionada por la relación que sostiene con Eva Longoria.

Y es que la actriz estadounidense conocida principalmente por su papel de “Gabrielle Solis” en la serie Desperate Housewives, está casada desde 2016 con el empresario Pepe Bastón, quien es ex esposo de Natalia y fue un alto ejecutivo de Televisa por muchos años.

Pepe Bastón y Eva Longoria se casaron en 2016 (Foto: Grosby)

De hecho el hoy esposo de la actriz nacida en Corpus Christi, Texas, es padre de los tres hijos de Natalia Esperón, quien respondió a la prensa cómo se lleva con la actriz estadounidense:

“Claro, llevamos la mejor relación, somos una familia muy moderna (...) miren, hay cosas que no se pueden explicar porque son personales, pero somos muy afortunados porque tenemos una familia muy bonita”, expresó la actriz de 47 años.

Además, la famosa añadió que sus tres hijos -Natalia, y los mellizos José Antonio y Mariana- llevan una excelente relación con su medio hermano Santiago Enrique, el pequeño de tres años fruto del matrimonio de Bastón con Longoria.

“Es una relación muy bonita. A Santi lo amamos, lo adoramos, es lo máximo”, añadió Natalia, quien no dio más detalles de la forma en que conviven o bajo qué circunstancias, sin embargo sí detalló que la buena relación que mantiene con su ex esposo y la nueva pareja de éste está llena de cordialidad y felicidad.

Actualmente Santiago Bastón Longoria tiene tres años (Instagram: evalongoria)

“Se habla de felicidad y lo que es no se tiene que andar anunciando, todo es personal, tengo momentos divinos conmigo, peso son eso, son míos. Soy alguien muy discreto. Muy respetuoso de mi vida, de mis cercanos y prefiero así”, expresó.

Natalia Esperón y Pepe Bastó llegaron al altar en 1995 y se mantuvieron unidos por diez años, periodo en el cual procrearon a sus tres hijos. La pareja anunció su divorcio en 2005 y fue en 2016 cuando el empresario volvió a formar una familia, esta vez con la actriz de Hollywood.

Lamentablemente, la entonces pareja sufrió la pérdida del bebé Sebastián, quien habría sido el tercer hermano de los mellizos José Antonio y Mariana, nacidos en 2003. Actualmente, Natalia desea convertirse en abuela, pues su hija mayor, llamada como ella, está felizmente casada: “Soy una suegra bien buena onda. Mi hija está feliz casada, espero ser abuela pronto”, confesó.

Natalia estuvo ausente de las telenovelas por 10 años (Foto: Instagram/@nataliaesperonmx)

Además, la actriz aseguró que se encuentra viviendo una etapa de madurez muy tranquila y “disfruta” vivir plenamente su edad: “Con dignidad estoy envejeciendo. Aceptarte, quererte, amar en lo que te vas convirtiendo, es un proceso de la vida. Así como festejamos cuando los hijos nacen, celebrar esta madurez que es bonita, muy, muy bonita”, mencionó.

