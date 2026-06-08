Prima de servicios en Colombia: también se paga a los funcionarios del Gobierno, pero hay diferencias con las empresas privadas

El pago de la prima de servicios reafirma el carácter remunerativo de la labor cumplida en el sector estatal y respalda la estabilidad económica de los empleados públicos y sus familias a lo largo de cada semestre - crédito Colprensa

La prima de servicios representa uno de los ingresos más relevantes para los empleados públicos en Colombia y es fuente frecuente de inquietudes sobre los plazos y la forma adecuada de cálculo. El derecho legal sigue un calendario particular en el sector estatal, diferente al esquema del sector privado, y tendrá fechas claves y reglas precisas para 2026.

En este año, los empleados públicos colombianos deben recibir la prima de servicios del primer semestre a, por tarde, a mitad de juli, en tanto que el pago correspondiente al segundo semestre debe hacerse en los primeros días de diciembre. El valor depende del salario mensual y del tiempo laborado de manera efectiva. Se emplea una fórmula oficial que considera días trabajados y otros factores incluidos en la liquidación.

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A diferencia de los trabajadores del sector privado, que reciben la prima de mitad de año antes del 30 de junio, los empleados estatales siguen un cronograma propio dispuesto por la normativa nacional. La prestación social constituye un ingreso adicional que incide en la economía de miles de hogares vinculados al servicio público y permite cubrir gastos o atender compromisos financieros a mitad y final de año.

En Colombia hay un total de 1.403.067 servidores públicos vinculados al Estado, según Función Pública - crédito Joel González/Presidencia

La prima de servicios es reconocida para los servidores públicos de entidades nacionales y territoriales, sin distinción del régimen de vinculación. El beneficio se reconoce en proporción al tiempo trabajado durante el semestre respectivo, conforme a la ley actual y a los procedimientos de liquidación definidos oficialmente.

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Fechas límite para el pago en 2026

La normativa colombiana exige que las entidades públicas paguen la prima de servicios en dos momentos cada año. El primer pago debe efectuarse en los primeros 15 días de julio, siendo el 15 de julio de 2026 la fecha límite para cumplir la obligación. El plazo resulta esencial para los que deben organizar el presupuesto de cada seis meses.

El segundo pago será en diciembre, dentro de los primeros 15 días del mes. Este calendario es exclusivo para el sector público, debido a que en el ámbito privado la prima de diciembre puede pagarse hasta el 20 de ese mes.

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El cumplimiento oportuno de estos plazos es fundamental y su incumplimiento puede dar lugar a reclamaciones formales o sanciones administrativas para las entidades responsables.

Beneficiarios y condiciones para recibir la prima

Tienen derecho a la prima de servicios todos los empleados públicos en condición activa, sin importar si completaron o no el semestre completo. Cualquier trabajador que haya firmado contrato y prestado servicios durante al menos parte del semestre puede acceder a una liquidación proporcional.

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Para el pago de la prima es obligación de cada entidad pública incluir todos los conceptos aplicables conforme a la ley - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Dicha disposición elimina la tradicional confusión de los que se vinculan a una entidad pública a mitad de semestre. La normativa vigente permite que el pago se haga proporcional al tiempo trabajado de manera efectiva, lo que garantiza el acceso equitativo al beneficio, incluso, si el empleado ingresó después de iniciado el periodo.

El requisito clave es mantener un vínculo laboral vigente al momento de la liquidación, aunque se hayan laborado menos de seis meses durante el semestre considerado.

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Liquidación y factores que influyen en el monto

La suma reconocida por concepto de prima de servicios resulta de aplicar la siguiente fórmula: se multiplica el salario mensual devengado por los días trabajados de forma efectiva durante el semestre y el resultado se divide por 360, que corresponde al año laboral considerado en este tipo de liquidaciones.

Si el trabajador no cubre todo el semestre, la liquidación aplica la misma regla, basada en los días laborados.

El monto final puede considerar también otros conceptos como:

Auxilio de transporte.

Subsidio de alimentación.

Bonificaciones por servicios.

Incrementos por antigüedad.

Gastos de representación, según el régimen y la entidad de vinculación.

La prima de servicios equivale a medio sueldo mensual y se hace dos veces al año - crédito Infobae Colombia

Ejemplo de cálculo y recomendaciones

Por ejemplo, si un servidor público gana $2.000.000 mensuales y trabaja 180 días en el primer semestre de 2026, la fórmula será $2.000.000 x 180 / 360, lo que resulta en una prima de $1.000.000. A este resultado pueden sumarse otros factores si aplica, de acuerdo con lo definido en la entidad.

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Se recomienda que los empleados verifiquen los datos consignados en el desprendible de nómina y hagan un cálculo independiente para confirmar que la suma pagada, los días laborados y los conceptos incluidos son correctos. Si existen errores o faltas en el pago dentro de los plazos establecidos, es posible presentar un reclamo ante la entidad empleadora.

Por supuesto, la correcta aplicación de la fórmula y la revisión rigurosa de los elementos incluidos son claves para evitar errores en la liquidación y garantizar el ejercicio pleno de los derechos salariales de los empleados públicos.

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