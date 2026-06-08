Judiciales

Uno de los magistrados de la causa Cuadernos pidió frenar los concursos para reemplazar a jueces trasladados

Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal N° 7, se pronunció tras el acuerdo para que Carlos Mahiques siga en la Cámara Federal de Casación Penal otros cinco años. Controversia por la interpretación del fallo “Bertuzzi” de la Corte Suprema

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Causa Cuadernos Audiencia - Cristina Fernández de Kirchner - 6 de noviembre
Germán Castelli, juez del Tribunal Oral Federal N° 7. Fotografía: RS Fotos

Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal N° 7 -que tiene a cargo el juicio de los cuadernos de las coimas-, le envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para que detenga dos concursos que buscan reemplazar a tres jueces trasladados: el propio Castelli, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, estos últimos de la Cámara Federal porteña.

El conflicto que involucra a estos tres magistrados es de larga data y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el reclamo de los jueces para defender la estabilidad en sus cargos. El Consejo de la Magistratura tiene previsto avanzar este miércoles con el concurso para reemplazar a los dos camaristas.

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En 2018, Germán Castelli fue trasladado desde un tribunal oral de San Martín al TOF N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi pasaron del Tribunal Oral Federal N° 4 a la Sala I de la Cámara de Apelaciones que revisa los fallos de instrucción en las causas que tramitan en Comodoro Py.

Estos movimientos se hicieron por decisión del Poder Ejecutivo, sin el concurso previsto para cubrir una vacante judicial.

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi
Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

El reclamo que ahora Castelli le hizo llegar al presidente del Consejo de la Magistratura está basado en las condiciones en las que el Senado prestó acuerdo para que Carlos “Coco” Mahiques, tras cumplir 75 años, continúe durante cinco años más como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

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Sucede que este magistrado, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llegó al máximo tribunal penal del país también trasladado desde la Casación porteña en 2018.

La controversia se centra en la aplicación del fallo “Bertuzzi” de 2020, emitido por la Corte Suprema de Justicia, y su impacto en la situación de los jueces que fueron trasladados de sus cargos. En ese precedente, los ministros del máximo tribunal establecieron que los traslados son provisorios, pero los magistrados reubicados por el Ejecutivo pueden permanecer en sus cargos hasta que esas vacantes se completen con concursos regulares.

En su escrito, al que tuvo acceso Infobae, el juez Castelli argumentó que el Senado decidió, en la sesión por el pliego de Mahiques, que el fallo “Bertuzzi” emitido por la Corte en 2020 no es aplicable retroactivamente a un traslado ocurrido en 2018, sino que solo opera “a futuro”.

Senado - Comision de Acuerdos
Carlos "Coco" Mahiques, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Foto: Mario Mosca / Comunicación Senado.-

Esta nueva interpretación, a juicio de Castelli, debería extenderse a todos los casos de traslados, especialmente a él, a Bruglia y a Bertuzzi.

“Solicito se formalice de manera urgente esa decisión, ya adoptada institucionalmente”, le planteó el magistrado a Rosatti. La consecuencia directa sería la nulidad de los concursos N° 461 -dos vacantes en la Sala I de la Cámara- y N° 479 -una vacante en el TOF N° 7-.

En su escrito, el juez del TOF N° 7 dejó a la vista duros cuestionamientos hacia el Consejo de la Magistratura por cómo trataron su caso en comparación con el de Mahiques, cuyo asiento aún no tiene un concurso iniciado para designar a un magistrado como lo prevé la ley.

“Se trata de una fatal contradicción en perjuicio del sistema republicano, traducida en discriminación y persecución con afectación de la seguridad jurídica, la igualdad, y que impacta en la estabilidad como garantía de la independencia de la magistratura”, sentenció Castelli al respecto.

Causa Cuadernos Audiencia - Cristina Fernández de Kirchner - 6 de noviembre
El juez Germán Castelli (izq.) integra el Tribunal Oral Federal N° 7 que, entre otros casos, juzga a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Cuadernos. Fotografía: RS Fotos

En este contexto, Castelli volvió a pedir que el Consejo de la Magistratura haga un mea culpa institucional” por haberlo removido del cargo -junto a Bruglia y Bertuzzi- entre septiembre y noviembre de 2020, algo que el juez definió como una “destitución ilegal temporaria”.

Y habló de “sombras que emanan” del Consejo de la Magistratura “en perjuicio de la república democrática”, antes de lamentarse por la designación para el ciclo 2026-2030 del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, quien representará al estamento académico.

“Con su voto decisivo en 2020, colocó la piedra basal para destituir ilegalmente a tres jueces federales, generando conmoción institucional, gente en las calles y que derivó en el primer per saltum exitoso en años en la Corte, además de los rebotes internacionales vigentes como el del relator de la ONU antes mencionado y las denuncias internacionales en trámite”, recordó Castelli.

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