Danna Paola destapó contagio de COVID-19: “Me duele heavy el cuerpo”

La cantante aseguró que no está satisfecha con la entrevista (Foto: Instagram/@dannapaola)

Tras su exitosa presentación en el Festival Emblema, en la Ciudad de México, donde actuó el pasado viernes 13 de mayo, Danna Paola reapareció en sus redes la tarde de este lunes 16 para hacer un anuncio que preocupó a sus fans.

La cantante de Mala fama escribió inicialmente “Levante la mano quien creyó que era inmune al COVID”, seguido de un emoji de payaso. A este mensaje, su novio Alex Hoyer contestó con un emoji también de payaso y otro del hombre levantando la mano “Piripirapiripopooo”, lo que se interpretó como que el músico también había resultado contagiado.

Tras los mensajes de preocupación de los fans de la también actriz, Danna Paola actualizó su estatus: “Estamos bien, pero me duele heavy el cuerpo y he dormido demasiado... esperemos salir de esto asap (as soon as possible)”.

Con estos mensajes la cantante dejó entrever su contagio (Foto: Captura de pantalla)

Ya en diciembre de 2021, la intérprete de Oye, Pablo había alarmado a sus seguidores al publicar una historia de Instagram en la que apareció usando un tanque de oxígeno y el mensaje “abríguense, amiguitos”.

Tras las muestras de preocupación, la actriz de Atrévete a soñar aclaró la situación y aseguró que no estaba contagiada de COVID-19. “Bebés, gracias por preocuparse, estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es Covid”, mencionó en un mensaje a través de Twitter.

“Pero please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa”, recomendó a sus seguidores.

El contagio de Danna Paola se da a conocer luego de que el pasado viernes la artista se presentó con éxito en el festival Tecate Emblema, llevado a cabo en el Foro Sol, donde cantó ante más de 45 mil personas. Su show fue uno de los más esperados del cartel y así lo demostraron sus seguidores que corearon temas como Mala fama, Mundo de caramelo y Calla tú, canción con la que la cantante se pronunció por la justicia en el caso de Debanhi Escobar, joven de 18 años que despareció el pasado 9 de abril y 13 días después fue encontrado su cuerpo al interior de la cisterna del motel Nueva Castilla en Nuevo León.

Al finalizar su tema Calla tú, la cantante exigió justicia por todas las mujeres que han sido asesinadas a lo largo del país por medio de mensajes que se apreciaban en las pantallas de la escenografía, pero, algo que conmocionó a sus fans fue que entre dichas peticiones resaltó el caso de la joven de 18 años que fue asesinada en el estado fronterizo.

El viernes 13 de mayo Danna Paola se presentó con éxito en el Festival Tecate Emblema (Foto: Instagram)

“#JusticiaparaDebanhi” fue el hashtag con la que Danna Paola pidió que el caso de la estudiante de derecho no quede impune. Y es que la investigación que entorno a su asesinato ha presentado inconsistencias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunque la cantante no pronunció nada al respecto, con el solo hecho de que en sus visuales aparecieran las leyendas “Ni una más” y “Justicia para Debanhi” logró la ovación del público y el aplauso de sus fans quienes expresaron en redes sociales su admiración por la cantante, que ahora mostró un poco de conciencia social.

“No lo soñé... ¿¡pero me explican!? ¡¡Ayer más de 45 mil almas estuvimos ahí conectados con la energía más alta e increíble!! Fue una experiencia ÚNICA en Tecate Emblema. GRACIAS, GRACIAS INFINITAS, ayer una vez más pude confirmar en mi corazón que ¡¡quiero seguir en los escenarios el resto de mi vida disfrutando con cada uno de ustedes!! ¡¡Nadie nos BAJA YA!”, fueron las impresiones que la mexicana compartió en sus redes sociales.