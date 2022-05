Ari Borovoy: los mejores memes que dejó su supuesta candidatura a diputado

Usuarios en redes sociales expresaron su postura respecto a la supuesta candidatura a diputado de Ari Borovoy (Fotos: Twitter)

El pasado martes 10 de mayo, Ari Borovoy sorprendió a sus seguidores anunciando que pretendía iniciar su carrera política siendo este 2022 el año en el que se subiría a la contienda para ser diputado federal. Fue a través de sus redes sociales que el director de Bobo Producciones mencionó que este era uno de sus sueños y dijo encontrarse en un punto importante de su carrera.

No obstante, la noticia no fue tan bien recibida por los internautas quienes a tan solo unos minutos después de la publicación comenzaron a expresar su postura respecto a la supuesta intención de Ari Borovoy por incursionar en la política mexicana.

Y es que, cuando el mundo del espectáculo y la política se combinan, suelen causar gran polémica entre la ciudadanía pues así como hay fanáticos que siguen ciegamente los pasos de los famosos en esta esfera, también hay quienes suelen criticar la falta de experiencia y preparación que los artistas suelen tener para ejercer un cargo público.

Si bien el anuncio de la supuesta candidatura de el cantante de OV7 causó molestia e intriga entre sus seguidores, el público mexicano tomó con humor la situación y, de este modo, comenzaron a inundar las redes sociales con los divertidos y siempre confiables memes.

Con un videomensaje, el cantante de OV7 y director de Bobo Producciones expresó que buscaría ganarse la oportunidad de representación popular y animó a sus seguidores a utilizar el hashtag #AriDiputado.

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, dijo el cantante de Te quiero tanto, tanto en su clip colgado en Twitter.

El caso del también productor de proyectos como 2000s Pop Tour, Mentiras: El musical y las bandas Matute y Lemongrass recuerda al de la cantante Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, quien en 2021 debutó en las curules como diputada plurinominal por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como el de muchos otros famosos que han tratado de incursionar en el mundo de la política como en su momento fue el caso de Alfredo Adame, Sergio Mayer, Marco Antonio Flores Sánchez, Rocío Banquells, entre otros.

Pese a que la supuesta candidatura de Ari Borovoy a diputado causó gran polémica y dividió la opinión pública, el pasado miércoles 11 de mayo el cantante mexicano anunció nuevamente con un video en sus redes sociales que todo se había tratado de una broma y que en realidad no tiene intención en meterse al mundo de la política.

“Tras mi pronunciamiento político y una cantidad EXTRAORDINARIA de comentarios, un mensaje para todos ustedes. Ari Borovoy, contigo yo sí voy, pero al @90sPopTour… ¡BIENVENIDOS@GaribaldiLive!”,escribió en su cuenta oficial de Twitter el integrante de OV7.

En el video, se pudieron ver fragmentos de su primera grabación dando el “gran aviso” y luego a sus colegas de Garibaldi interrumpiéndolo. “No tienes idea de en lo que te estás metiendo”, le dijo uno de ellos. De esta manera, se dio a entender que se trataba de un anuncio para la gira de artistas de esa época.

“Pero de qué estás hablando, no tienes idea de en lo que te vas a meter, olvídate de esto”, le dijo Sergio Mayer. Luego, otra de sus compañeras mencionó “¿Por qué no mejor vamos al 90′s Pop Tour?”

El pasado 10 de mayo, el empresario del 90s Pop Tour no ahondó en detalles sobre su próxima incursión en el proceso electoral mexicano y no reveló bajo el cobijo de qué órgano o partido político presentará su proyecto, tampoco mencionó la entidad de la que buscará representación en el senado. Las elecciones para diputados federales en México son hasta 2024. Un día después, se sabría que no dio todos esos detalles porque era una broma.

