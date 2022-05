Qué famosos han tenido problemas con Ari Borovoy, el cantante de OV7 que quiere ser diputado

El cantante de 42 años destapó sus intenciones de incursionar en la política (Foto: Instagram)

No son pocas las ocasiones en que Ari Borovoy ha estado envuelto en la polémica, siendo la última vez este 10 de mayo, pues el integrante de OV7 destapó sus intenciones por participar en la próxima contienda electoral como candidato a diputado.

Aunque no dio a conocer bajo el apoyo de qué partido político pretende contender por su candidatura, el anuncio del también empresario desató especulaciones y fuertes comentarios, destacando muchos de ellos en que la clase política mexicana necesita exponentes más preparados y con una vocación comprobada.

El cantante de Shabadabada compartió un videomensaje con el que animó a sus seguidores a utilizar el hashtag #AriDiputado:

“Contendré para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo: cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, expresó el cantante y empresario, quien ya dio a conocer a sus seguidores el que será su eslogan político como parte de su precampaña: “Ari Borovoy, contigo yo sí voy”.

"Contigo yo si voy" es el anticipado lema de campaña del integrante de OV7 (Foto: Captura de pantalla)

Pero esta polémica no ha sido la única en la que el presidente de Bobo Producciones, empresa de representación artística y producción de eventos audiovisuales que fundó al lado de su hermano Jack Borovoy, se ha visto envuelto.

Con la empresa, Ari y Jack han logrado lanzar y posicionar exitosos proyectos, como la gira 90′s Pop Tour -que ha perdurado por más de cinco años presentándose en distintos escenarios del país-, la recientemente anunciada 2000s Pop Tour, los conciertos de los grupos Lemongrass y Matute, el regreso a los escenarios de Lupita D’Alessio y además la producción del espectáculo de Mentiras.

Pero precisamente con esta empresa, con la que Borovoy ha sido apodado como “El rey Midas del pop”, el hombre de 42 años ha tenido algunas desaveniencias con personalidades del mundo del entretenimiento, comenzando por sus propios compañeros de OV7, que en 2019 desataron versiones de haber sido víctimas de un mal manejo en la repartición de ingresos por parte de la empresa.

Mariana Ochoa compartió un video en el que detalló sentirse "traicionada" por Borovy, clip que elinió después (Foto: Archivo)

En 2021, Emiliano, Paula y Nathan, adolescentes ex integrantes del grupo Lemongrass, denunciaron ante los medios que Borovoy decidió sacarlos de la agrupación sin previo aviso, simplemente por el hecho de pretender cobrar en tiempo y forma sus salarios como parte de la banda.

“Realmente se trató de hacer un acercamiento con ellos, platicar, siempre fue nuestra intención, pero había un pequeño detalle, Bobo se mostraba muy a la defensiva cuando nosotros tuvimos un asesor legal a nuestro lado, como que no les latía la idea de que nosotros podamos entender más a profundidad los contratos o los futuros contratos que íbamos a firmar”, expresaron entonces en conferencia de prensa.

Emiliano, Paula y Nathan denunciaron que la empresa no fue clara con sus pagos (Foto: Archivo)

Por su parte, Edith Márquez, quien pasó unos pocos meses como parte del elenco de Bobo Producciones, denunció malos manejos al interior de la empresa, e incluso demandó penalmente por incumplimiento de contrato y lanzó un comunicado para dar a conocer su ruptura.

La ex Timbiriche incluso reveló a Mara Patricia Castañeda: “Es de lo más desagradable que yo he vivido en mi carrera artística, lo más desagradable al final”. En Ventaneando, la cantante aseguró que hablaría después del tema: “Lo diré en su momento y como debe ser. Ese tema y esa etapa de mi vida de alguna manera terminó, y se los podré platicar de una forma fuerte, clara y abierta”.

Edith Márquez procedió penalmente contra Borovoy (Fotos: Instagram @ariborovoy / @edithmarquezlanda)

Litzy también habló de su amarga experiencia con Borovoy y sus colaboradores, pues tras haber formado parte del 90s Pop Tour, la cantante de No te extraño detalló que la forma de prescindir de sus servicios como intérprete no fue la óptima:

Litzy fue despedida del 90s Pop Tour de una manera perecipitada (Foto: Archivo)

“A cinco días de irme (a México para participar en la gira), me llama (Borovoy) y me dice ‘Mi Litzy, con la noticia de que ya no vas a estar en esta etapa’, y yo de ‘¿Cómo, en las fechas que estoy anunciada ya no voy a estar?. Me dijo que en estas fechas no iba, ‘pero en mayo va a haber muchos cambios y entonces igual y ya te vuelves a montar… y nunca más me monté”, contó al Escorpión dorado.

