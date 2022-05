Silvia Pinal se ausentó de obra teatral por cuestiones de salud: “No la queremos arriesgar”

Silvia Pinal interpreta a la abuelita de Caperucita y aparece en la obra sentada en una silla que los demás actores manipulan (Captura: @ivan.cochegrus/Instagram)

*Con información de Armando Guadarrama / Infobae México

La función de prensa del musical Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, que marca el regreso de Silvia Pinal a los escenarios teatrales, se llevó a cabo sin la presencia de la estrella.

Los comentarios ya se habían levantado en el Nuevo Teatro Silvia Pinal cuando se retrasó el inicio de la función, que estaba programada para las 20 horas.

Ante el desconcierto de los asistentes, finalmente el actor Carlos Ignacio salió a informar que Pinal no estaría en la función por una baja en su presión arterial.

Carlos Ignacio, quien también escribió el libreto de la obra, apareció caracterizado como el Lobo feroz y dio el anuncio a los asistentes, entre quienes se encuentran figuras como Eric del Castillo, Laura Zapata, Latin lover y Alma Sánchez Fuentes Cositas.

Carlos Ignacio fue el encargado de informar lo que ocurría con la actriz Foto: Infobae/Eduardo Altamirano

“Ha sido una semana de emociones, de ensayos, de cosas”, expresó a la audiencia.”Y hoy precisamente por eso el retraso, estamos esperando que el doctor nos autorizara, no queremos arriesgarla”, aseguró.

Carlos Ignacio aprovechó para expresar que Pinal “está muy emocionada de ver a todos sus amigos, a sus compañeros que vinieron aquí, les manda todo su cariño, su amor”.

Finalmente aseguró que en próximas funciones la estrella de la Época de Oro estará presente en las funciones.

“Les prometemos que la semana que entra la verán en todo su esplendor”.

Carlos Ignacio prometió que Pinal estará en todo su esplendor en la obra Foto: Infobae/Eduardo Altamirano

Para esta función, Pinal fue reemplazada por otra renombrada actriz: Norma Lazareno.

Polémico regreso

El retorno de Silvia Pinal a los escenarios teatrales no fue bien visto por seguidores e integrantes de los medios de comunicación.

Primero llamó la atención que la estrella de 90 años sufriera de un ataque de tos durante una entrevista para presentar la obra y entonces se advirtió que quizás su estado no fuera el mejor para presentarse, dados los problemas de salud que enfrentó y que incluso la llevaron a una hospitalización el pasado diciembre.

El presentador Gustavo Adolfo Infante expresó una fuerte crítica a la producción teatral e incluso se dijo que había sido vetada su asistencia.

Cartel oficial del musical estelarizado por Silvia Pinal. (Captura: @ivan.cochegrus/Instagram)

“Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que ‘mi mamá necesita el dinero’, o sea, porque cuánto le pueden pagar. Nomás ve esa escenografía, casi casi la pinté yo. Es lamentable, ve al zorrillito, parece que se lo compró en el mercado de la Lagunilla el disfraz, entonces está bien chafita”, señaló durante una emisión del programa De Primera Mano, del que es titular.

Horas más tarde, a través de una transmisión en vivo en Facebook, Infante aseguró que el productor de la obra, Iván Cochegrus, lo había vetado de la función especial para prensa de este 11 de mayo.

“Yo le aplaudo a doña Silvia Pinal las ganas que tiene de trabajar, es una mujer inagotable, incansable, pero llegó un momento en que las divas se tienen que retirar como María Felix se retiró, no la vimos en sus últimos días, Elsa Aguirre, María Victoria, Marco Antonio Muñiz, el Loco Valdés, Polo Polo, Xavier López Chabelo, para qué exponer a Silvia Pinal”, compartió con sus seguidores en la red social, pero aseguró que él no sería partícipe lo que ocurría con la actriz.

En redes sociales también se desataron críticas por la presencia de la actriz de 90 años en la obra teatral, sobre todo porque se le notaba disminuida físicamente, e incluso se compartieron memes sobre la situación. Algunos usuarios hicieron énfasis en el hecho de que Pinal aparecía en la obra sobre un sillón con ruedas sin moverse sobre el escenario.

Pese a las críticas, los hijos de la estrella defendieron su presencia en la obra teatral. “Ella siempre quiere estar trabajando y salió esta oportunidad de arrancar el teatro y de hacer teatro para niños ... El doctor nos dijo que lo que mejor podía hacer era ocuparse”, explicó su hijo Luis Enrique al programa Venga la alegría.

SEGUIR LEYENDO: