Lucía Méndez respondió a críticas por no levantar heces de su perro en la calle: “Era una bolita”

Lucía fue captada por Ventaneando (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

Lucía Méndez ha destacado en el mundo del espectáculo por su talento actoral, pero a inicios de mes fue blanco de múltiples críticas, pues se evidenció que no levantó las heces de su mascota mientras paseaba junto a ella en la calle. Ante esto, la famosa rompió el silencio.

Todo comenzó el pasado 3 de mayo, cuando durante el programa Ventaneando se mostró en el momento en que la actriz de Viviana estaba caminando con su perro durante uno de los descansos que tuvo en las grabaciones de su más reciente película para Corazón Films.

Pero, de pronto, el animal se detuvo a hacer sus necesidades y Lucía Méndez sólo tiró de la correa y continuó su camino sin recoger la popó.

Así, tras este escándalo, durante un encuentro con los medios, Lucía por fin señaló qué fue lo que realmente aconteció.

“Yo no me di cuenta, la jalé y corrí porque era una avenida, imagínate, yo no me podía detener a recoger en plena avenida”, señaló.

La actriz dijo que no se percató en el momento (Foto: Ig luciamendezof)

Asimismo, la participante en melodramas como Tú o nadie o Colorina ahondó en que una persona de su equipo sí se percató e intentó limpiar el sitio, pero debido al lugar en el que aconteció ya no lo logró.

“Después me di cuenta que Enrique Torres, mi maquillista, quería limpiar o hacer algo, (pero) pasó el coche y se lo llevó, era una bolita, obviamente”, señaló la artista.

En cuanto a las duras críticas que recibió, la cantante señaló que se percató que fueron muy duras, sin embargo, cuando sucedieron los hechos no pudo hacer mucho más.

“Me pusieron como camote todo el mundo en las redes; pero sinceramente, no podía yo quedarme a que me aplastaran (los coches)”, dijo.

Lucía dijo que la tundieron en redes (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Cabe recordar que, cuando la actriz fue captada en primera instancia, se encontraba en la Ciudad de México y los internautas no dejaron pasar el hecho y la tacharon de irresponsable.

“Así es, mucha foto y amor por los perritos y todo ese mame y muchos no quieren levantar su popó, qué poca educación”. “Puerca”. “Vieja puerca”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en Twitter.

Además del escrutinio público por su acción, Lucía Méndez se pudo haber hecho acreedora de una multa, ya que, según el artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, quienes no recojan las heces de sus mascotas en la vía pública, los tiren o abandonen afuera de los contenedores podrían tener una sanción.

Contó que Andrés García le parecía atractivo (Foto: Instagram @luciamendezof/Uriel Santana)

En este caso, la multa sería de 11 a 40 veces la Unidades de Medida. Incluso, la actriz se salvó de la posibilidad de ser arrestada de 13 a 24 horas por su acción o de tener que realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

En temas más amables, durante una conferencia de prensa que dio recientemente Lucía Méndez, para hablar sobre sus próximos proyectos, habló sobre un hombre que se le hacía muy atractivo en su juventud: Andrés García.

La famosa no sólo confesó que se le hacía el “hombre más guapo que ha existido en México”, sino que contó una anécdota de cuando estaban grabando juntos una telenovela.

“Es más, estábamos haciendo una escena y lo veía tan guapo que le hablaba a maquillaje y le decía: ‘Maquíllame, échame más, ponme más labial’”, relató.

