Tundieron a Ari Borovoy por destapar intenciones de ser diputado: “Les robó a los OV7″

Tunden a Ari Borovoy por querer ser diputado

Ari Borovoy volvió a quedar en medio del ojo del huracán, luego de que el martes pasado destapara sus intenciones de contender para una candidatura como diputado en 2022.

Aunque el director de Bobo Producciones mencionó que este era uno de sus sueños y dijo encontrarse en un punto importante de su carrera, los internautas no se mostraron muy contentos con el anuncio y no tardaron en recordar que el famoso ha estado envuelto en varias polémicas anteriormente por supuestamente estafar a sus compañeros de OV7 y no pagarles a tiempo.

Fue desde Twitter donde los usuarios rápidamente trajeron el tema a la mesa y recordaron que desde hace varios años se ha dicho que el famoso no ha sido transparente en sus trabajos.

“Dicen las ‘malas’ lenguas que Ari Borovoy ha salido del chongo con muchos cantantes (incluidos sus compañeros de OV7) por transa. ¡Y así quiere lanzarse para diputado! ¡Qué bajo a caído México! Tenemos que exigir buenos representantes, no transas que sólo quieren enriquecerse”. “Solo acuérdense que este wey les robó millones a los otros OV7. A los weyes que considera “sus hermanos”. A esos mismos que conoce desde los 10 años y son parte importantísima de su vida”, son algunas de las menciones que llenaron esta red social.

El famoso ha estado involucrado en múltiples polémicas (Foto: Instagram @ariborovoy)

Cabe recordar que Ari y su hermano Jack fundaron la agencia Bobo Producciones, con la cual se dedicaron a manejar las carreras de distintos artistas; sin embargo, en 2019 comenzaron a circular los rumores de que no les pagó a los integrantes de OV7.

La controversia creció y Julissa dijo para Ventaneando en aquel entonces que supo de primera mano detalles de este conflicto. Óscar Schwebel le comentó que todo comenzó por la falta de pagos.

“Cuando hay problemas, yo le digo: ‘hay chismes, ¿qué pasa?’. Entonces él me escribe y me dice: ‘pues es que no nos querían pagar, pero ya se arregló todo’”, mencionó la hermana del productor Luis de Llano.

Ya para 2020, TVNotas divulgó que supuestamente los Borovoy tenían adeudos con la Secretaría de Hacienda y que aparentemente también estaban retrasados con los salarios de otros cantantes con los que trabajaba.

En 2021, Ari Borovoy rompió el silencio sobre dichas acusaciones y señaló durante una entrevista retomada por El Universal que eso no era cierto.

Borovoy negó adeudos con trabajadores (Foto: Instagram)

“Muchos medios han entrevistado a artistas que manejamos y también que ya no están con nosotros, y no me han podido mencionar uno sólo al que se le deba un centavo, Bobo es una compañía que ha generado mucho trabajo, hay una derrama económica importante en cada producción que nosotros hacemos, así que de ser así no estaría bien con Lupita (D’Alessio), por ejemplo, pero si quieren seguir, síganle, sino ya es momento de estar preguntado lo mismo”, dijo en aquel entonces.

Retomando las actuales intenciones del cantante de OV7 por llegar al ámbito de la política mexicana, los cibernautas aprovecharon para reírse un poco de la situación y otros también se molestaron porque estrellas de la farándula han llegado en los últimos años a ocupar cargos públicos.

“Carmelita Salinas, Sergio Mayer, Laura Zapata, Federica de Kabah (sepa dios su apellido), y una larga y penosa lista de etc. de #inútiles que no han hecho UNA sola cosa ¿Por qué serías tú diferente @ARIBOROVOY? ¿Estudiaste ya? ¿Cómo te has preparado? ¿Ideas top 3?”, escribió una tuitera.

Ari Borovoy quiere ser diputado (ig: ariborovoy)

¿Qué dijo Ari Borovoy?

Con un videomensaje, el cantante de OV7 y director de Bobo Producciones expresó que buscará ganarse la oportunidad de representación popular y animó a sus seguidores a utilizar el hashtag #AriDiputado.

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, dijo el cantante de Te quiero tanto, tanto en su clip colgado en Twitter.

“Contendré para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo: cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, expresó el cantante y empresario, quien ya dio a conocer a sus seguidores el que será su eslogan político como parte de su precampaña: “Ari Borovoy, contigo yo sí voy”.

