Ari Borovoy destapó su intención de convertirse en diputado: “Hoy quiero representarte a ti”

"Contigo yo sí voy" es el anticipado lema de campaña del integrante de OV7 (Foto: Captura de pantalla)

Ari Borovoy causó revuelo en las redes sociales la tarde de este martes 10 de mayo al destapar su intención por contender a la candidatura como diputado este año 2022. Con un videomensaje, el cantante de OV7 y director de Bobo Producciones expresó que buscará ganarse la oportunidad de representación popular y animó a sus seguidores a utilizar el hashtag #AriDiputado.

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, dijo el cantante de Te quiero tanto, tanto en su clip colgado en Twitter.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager, sin embargo el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, añadió el hombre de 42 años.

El hombre de 42 años no reveló su afiliación política en su video compartido este martes 10 de mayo (Foto: Instagram)

“Contendré para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo: cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, expresó el cantante y empresario, quien ya dio a conocer a sus seguidores el que será su eslogan político: “Ari Borovoy, contigo yo sí voy”.

El empresario del 90s Pop Tour no ahondó en detalles sobre su próxima incusión en el proceso electoral mexicano y no reveló bajo el cobijo de qué órgano o partido político presentará su proyecto, tampoco mencionó la entidad de la que buscará representación en el senado.

El sorpresivo anuncio llegó en medio de los ensayos del cantante con OV7 para comenzar en septiembre próximo su postergada gira por el festejo de los 30 años de la banda de pop. Sin embargo, los mensajes más visibles en su cuenta de Twitter en respuesta al video compartido se muestran críticos ante el destape político del cantante:

“No queremos más diputados sin prepración y experiencia, dedícate a lo tuyo”, “Sigue representando a artistas, bro, deja la política para alguien que eté preparado para ello”, “Ari, con todo respeto, pero neta Dejen que los que mínimo estudiaron una carrera de Ciencias políticas se ocupen de esos puestos. La ignorancia de nuestros políticos es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy”, son algunas de las primeras reacciones.

El cantante participará con sus 6 compañeros en la próxima gira OV7 30 años (Foto: Instagram @oficialov7)

*Información en desarrollo