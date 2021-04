“No vendan su voto”: Alfredo Adame arrancó campaña por diputación en Tlalpan

Alfredo Adame inició con volanteo en la alcaldía Tlalpan (Foto: Redes Sociales Progresistas)

El candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputado federal por el distrito 14 de Tlalpan, Alfredo Adame, arrancó su campaña este día con un volanteo en el kilómetro 1.5 de la carretera Picacho-Ajusco donde presentó sus propuestas a automovilistas y usuarios del transporte público.

“Los invito a que voten y que no vendan su voto, que no les compren su voto por 200 pesos que, al final de cuentas, lo único que hacen es comprometer el futuro de sus hijos, de los conciudadanos, así como el futuro de la alcaldía Tlalpan”, dijo el candidato durante una transmisión en sus redes sociales oficiales.

“Vamos a luchar por ustedes, por los ciudadanos de Tlalpan, por nuestra alcaldía. Eso es lo que vamos a hacer en esta campaña. Vamos con todo”, enfatizó Adame quien también abordó unidades de transporte público para hablar cara a cara con sus electores.

Video: Facebook-Alfredo Adame Progresista

Durante el acto de campaña, se encontró acompañado por Juan José Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Tlalpan. “Vamos a ganar y vamos a triunfar porque nuestro candidato es el ideal, tiene la visión a todo motor, el éxito no es suerte, es un inteligente plan”, mencionó Rodríguez entre risas, ya que citó el tema de campaña de Adame como muestra de apoyo.

La música de propaganda del candidato se ha vuelto viral, debido a que utilizó el tema We Will Rock You del grupo inglés Queen y cambiaron la letra. Usuarios en las redes sociales no dejaron pasar el momento para señalar su sorpresa, descontento, incluso la simpatía que el tema les causó.

Alfredo Adame estuvo acompañado de Juan José Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Tlalpan, en el recorrido por la Picacho-Ajusco (Foto: Redes Sociales Progresistas)

Ambos candidatos del partido Redes Sociales Progresistas compartieron información sobre sus propuestas y su plan de acción en caso de ser electos, a la par de seguir informando a la población sobre cómo cuidarse en medio de la pandemia por COVID-19.

Los dos candidatos aseguraron que seguirán recorriendo el distrito 14 de Tlalpan para empaparse de muestras de cariño y el apoyo de sus vecinos.

Horas previas a repartir volantes a los ciudadanos, el también actor y conductor, Alfredo Adame, asistió junto con su equipo a una misa de inicio de campaña al aire libre. Las imágenes del evento también se compartieron en las redes sociales del candidato y del partido.

(Foto: Redes Sociales Progresistas)

Hace unos días, el candidato Alfredo Adame habló en exclusiva para Infobae México sobre los escándalos que han rodeado a su candidatura y se definió como “un ciudadano muy enojado que tiene las destrezas, las habilidades y las capacidades cognitivas para aprender política. Y tengo, yo creo, el peso específico, como persona pública para contender en una elección y ganarla”.

Entre sus propuestas de campaña destacó la importancia de colocar luminaria en toda la alcaldía, ya que es un elemento básico y clave para la seguridad de Tlalpan. Por otra parte, señaló el valor de trabajar e contra de “la mafia del agua”, pues es un servicio básico que escasea en la zona.

Esta es la segunda vez que Adame compite por un puesto de elección popular en la alcaldía al sur de la Ciudad de México, en 2018 compitió por el puesto de alcalde junto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); sin embargo, él quedó en cuarto lugar, obteniendo el 19% de los votos, en aquella ocasión ganó la Doctora Patricia Aceves, candidata del Partido del Trabajo (PT), Morena y Partido Encuentro Social (PES).

SEGUIR LEYENDO: