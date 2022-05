Qué dijo Erik Rubín sobre Sasha Sokol en bioserie de Timbiriche

El artista reveló más detalles de la bioserie (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

Erik Rubín ha sido uno de los integrantes de Timbiriche más exitosos y activos desde su separación, años atrás. Pero ahora ante el gran rumor de una bioserie de la banda pop, parece haber un desacuerdo, por lo que una nueva entrevista al esposo de Andrea Legarreta podría confirmar, al menos, que la planeación creativa de contenidos ya inició.

En un reciente encuentro con las cámaras de Ventaneando, programa de Pati Chapoy para TV Azteca, el cantante y motivo principal para que ahora exista Perrísimas Tour uniendo a Alejandra Guzmán y Paulina Rubio aseguró que sí se está platicando de qué manera se podría llevar a cabo la creación de la serie y aunque no se ha mencionado si sería un proyecto para televisión -posiblemente manejado por Televisa Univision- o una plataforma de streaming -como Netflix- las intenciones al menos por su parte sí están puestas para que se concrete todo.

“Sí la queremos hacer y bueno, como te imaginaras es algo complejo, pero precisamente estamos aterrizando cuál va a ser la mejor manera para hacerla”, expresó el intérprete de éxitos musicales en español como Cuando Mueres Por Alguien, Dame Amor y Me Rehuso, en colaboración con su hija, Mia Rubín.

Los miembros originales de Timbiriche mantienen su amistad (Foto: Instagram/@timbiriche_35)

Erik Rubín también reveló los detalles sobre la celebración por los 40 años de Timbiriche, una gira que hace unos meses posiblemente no hubiera generado gran expectativa pero en la actualidad es uno de los proyectos musicales más esperados por la comunidad pop en México y algunos países de América Latina.

Fue en 1982 cuando un grupo infantil conformado por siete niños se convirtió en un completo fenómeno musical que ha acompañado a decenas de generaciones, por lo que los integrantes originales de tienen la intención de celebrar por todo lo alto este aniversario.

“40 años, ya estamos en un muy buen momento todos, gracias a Dios sanos, entonces con ganas de hacer algo de festejar, yo creo que ya nos va a tocar celebrar hasta los 43 o 45, porque estamos planeando algo que toma planificación, entonces en eso estamos”, agregó.

Rubín mantiene comunicación con Sasha Foto: Instagram @erikrubinoficial

Sobre la continuidad en el caso de Sasha Sokol vs Luis de Llano, el esposo de la conductora del matutino más popular de Televisa, Hoy, aseguró que sigue presente para ella en todo momento, a pesar de que no mantiene mucha comunicación desde su denuncia dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo: “Con Sasha, estoy en un chat con ella, tengo contacto con ella, directamente no he hablado con ella, pero hemos estado ahí en contacto y sabe que estoy ahí presente para ella, en lo que necesite y que la apoyó en todo”, finalizó.

Sasha Sokol no quiere que lucren con su dolor

La denuncia pública de Sasha Sokol sobre lo que calificó como un abuso por parte de Luis de Llano ha generado una ola de debates que retoman lo que ha pasado en el medio del espectáculo mexicano a través de los años y que siendo “un secreto a voces” ahora comienza a ser narrado por cada una de las personas que lo sufrió.

La cantante pidió no lucrar con su historia (Fotos: Instagram/@sashasokolova/@luisdllanomacedo)

La cantante fue cuestionada sobre los diversos rumores de la bioserie de la banda pop Timbiriche pero rápidamente aprovechó la oportunidad condenar lo que algunas televisoras hicieron en su pasado al no haberla protegido cuando era talento infantil:

“Se ha hablado de eso durante muchísimos años, pero todavía no hay nada concreto. Ojalá que ninguna televisora, ahora con esto que sucedió, quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa por que esto haya sucedido enfrente de sus narices y lo hayan normalizado de la misma manera ahora quieran lucrar”, expresó.

