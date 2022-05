Familia de Vicente Fernández tomó acciones contra Pablo Montero: “Lo tienen vetado, amenazado”

El actor no puede presentarse donde esté la familia Fernández EFE/ Francisco Guasco/ Archivo

La polémica en la dinastía Fernández parece no tener un final cercano, pues el pleito que inició contra Televisa Univisión, por la bioserie no autorizada de El Charro de Huentitán, ahora parece subir de nivel pues su talento también ha sido reprendido de alguna manera. Por ello, se ha informado que Alejando, El Potrillo, y Gerardo ya tomaron graves consecuencias y no precisamente legales aunque de la misma forma afectará en gran sentido a Pablo Montero, quien fue el encargado de darle vida a Vicente Fernández.

En las últimas horas se informó que el también cantante ya fue vetado y amenazado por los Tres Potrillos ya que para la familia y en especial para doña Cuquita Abarca, viuda del cantante, su participación en El Último Rey: El hijo del pueblo, primera temporada, fue una traición directa ya que se le llegó a considerar como un miembro más de la dinastía ya que Vicente Fernández lo apadrinó, pero ahora con el próximo estreno de su segunda parte, el lunes 16 de mayo por Las Estrellas , no piensan ser tan “tibios”.

“Lo tienen bloqueado los Fernández de todos los palenques, donde se vaya a presentar Alejandro Fernández, Pablo Montero no puede ir, lo tienen vetado, amenazado y hablado con el palenquero, si viene Pablo Montero, llega la cancelación inmediata de Alejandro Fernández”, de acuerdo con el conductor de Sale El Sol, Gustavo Adolfo Infante, a través de su canal en YouTube.

Pablo no ha mencionado nada sobre el veto FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

De esa manera el periodista de espectáculos aseguró que el nuevo actor “consentido de Televisa” - como lo llaman en redes sociales por haberse atrevido a realizar a Chente en la bioserie no autorizada- ya no solo no es grato en la familia, sino que también ya no podrá contar con ellos de ninguna manera pues no quieren saber nada de él. Aunque no detalló cómo y por qué medio fue la acalorada plática, la idea de que sea verídico es muy alta tras pasadas declaraciones de los mismos miembros del patriarcado del regional mexicano.

“Que Pablo Montero ya habló con Alejandro Fernández y con Gerardo, le dijeron: ‘pensábamos que en realidad eras gente cercana a la familia, no queremos saber nada de ti, olvídate de la familia Fernández’, esto se lo dijo cada uno por separado, supongo por teléfono”, agregó.

“Si alguien lo conoce, soy yo”: la versión de Montero

Vicente Fernández será encarnado por Pablo Montero, de quien Juan Osorio señaló que alcanzó "las expectativas" (Foto: Televisa)

La producción de esta serie ha creado controversia ya que está basada en la investigación de la periodista argentina Olga Wornat, El Último Rey, el cual relata los detalles más “oscuros” de los Fernández, según ella y su productor Juan Osorio, pero Pablo Montero no lo considera así, pues previo al estreno de la primera temporada y con una apresurada segunda entrega en los próximos días, el actor sigue considerado que fue el correcto para el papel.

“Siempre tuve la ilusión y el sueño de ser como él, de hacer lo que hacía él, cantar, de estar en un escenario. Gracias a él que canto, pues tengo muchos años de toda mi vida, de conocerlo, de platicar, de compartir, de darme consejos, de seguir su carrera, de seguir ese ejemplo que me dejó y el cariño, el amor, que nos tenemos la familia (...) Si hay alguien que lo conoce, soy yo. Lo conozco de toda la vida, conozco todo su repertorio”, expresó en De Primera Mano.

Ig: _vicentefdez / @pablomoficial / @juanosorio.oficial

Con una segunda entrega en poco tiempo y ya el tráiler oficial de la versión de Netflix que contó con toda la autorización de Vicente Fernández antes de morir, los críticos de la televisión y los fans del cantante no le ven mucho éxito a Televisa Univision con dicho proyecto, ya que lo apresurado de su creación y las polémicas han dejado en claro que en esta ocasión perdió más la televisora de San Ángel, de lo que pudo haber ganado mantenido buena relación con la familia.

