Lucía Méndez llenó de halagos a Andrés García: “El hombre más guapo que ha existido en México”

Lucía Méndez y Andrés García trabajaron juntos (Fotos: Instagram)

Actrices como Maribel Guardia se han pronunciado en varias ocasiones sobre lo atractivo que Andrés García era cuando estaba joven y, en esta ocasión, se sumó Lucía Méndez para respaldar estas opiniones.

Fue durante una conferencia que dio la actriz de telenovelas como Viviana o Colorina para hablar sobre sus próximos proyectos, donde aprovechó la oportunidad de hablar de García, el cual recientemente sufrió una aparatosa caída que sufrió dentro de su casa.

“Sí tuve contacto con él en el programa que hice, después ya no supe nada. No sabía que estaba mal de salud, me duele mucho, es un gran compañero”, externó Lucía.

Posteriormente la también cantante se desvivió en halagos para su compañero y señaló que siempre le pareció una persona muy atractiva

“El hombre más guapo que ha existido en México se llama Andrés García. Era verdaderamente divino, hermoso”, dijo.

Andrés García fue muy popular en su juventud (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

En este sentido, Lucía contó una anécdota de cuando trabajaban juntos en la telenovela Tú o nadie (1985) y señaló que debido al atractivo de su amigo, ella solía pedir que la arreglaran más para lucirse ante él.

“Es más, estábamos haciendo una escena y lo veía tan guapo que le hablaba a maquillaje y le decía: ‘Maquíllame, échame más, ponme más labial’”, comenzó a contar.

Después reveló que Ernesto Alonso le preguntaba qué le pasaba y ella se limitaba a responder: “No, nada, me di una manita de gato”.

Pero para el productor de dicho melodrama no era favorable las grandes cantidades de maquillaje con las que apareció Méndez, por lo que le dijo: “¿Qué manita de gato ni que nada? ¡Pareces un payaso! Vete inmediatamente a lavar la cara y que te vuelvan a maquillar”.

Lucía Méndez dijo que se arreglaba de más para ver a Andrés (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Me sentaba frente a Andrés García y le decía: “¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo!”, de la belleza tan grande que era. Yo me siento muy orgullosa de haber trabajado con él y con Salvador Pineda.

Finalmente, ante el cuestionamiento de los medios sobre qué tal besaba García, Lucía no dudó en revelar que lo hacía: “Riquísimo”.

Cabe recordar que recientemente Andrés García confesó que durante su juventud llegó a sentir atracción por Maribel Guardia y a su vez, la famosa actriz respondió a estas aseveraciones.

Todo sucedió en el programa Hoy, cuando los conductores le preguntaron a Maribel qué pensaba de las declaraciones del actor. A lo que ella respondió que nunca se enteró de eso hasta ahora.

La famosa se sorprendió ante las declaraciones de Andrés García (Foto: Cuartoscuro)

“Me hace gracia Andrés porque primero dijo una vez que estaba enamorado de mí, que yo nunca me enteré, en la vida nunca me dijo nada, siempre fue un caballero, esposo de una de mis mejores amigas”, declaró. Anteriormente, Andrés García estuvo casado con Sandra Vale y Sonia Infante; actualmente mantiene una relación con Margarita Portillo.

Maribel Guardia fue contundente al comentar que no tuvo un romance con el actor en esos años, esto con la intención de evitar posibles rumores, no obstante, mencionó que también lo consideraba guapo al igual que gran parte del público.

“Jamás en la vida, yo me sorprendí cuando dijo que yo que no se cuánto [...] Está loco, no, claro que no, en la vida jamás, no se dieron las circunstancias, nunca me declaró su amor y era el hombre más guapo de México”, agregó.

SEGUIR LEYENDO