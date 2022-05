Camila Sodi habló sobre el machismo en las telenovelas: “Me tocaron personajes muy sexualizados”

La famosa protagonizó Rubí (Foto: Las Estrellas)

Camila Sodi es una actriz mexicana que se ha destacado por su participación en Luis Miguel: La serie o el remake de la famosa telenovela Rubí. No obstante, en esta ocasión la famosa se sinceró y habló sobre la misoginia que le ha tocado enfrentar en la farándula, incluso, al momento de tener que interpretar ciertos papeles en los melodramas.

Fue durante una entrevista compartida por el medio The San Diego Union-tribune donde la sobrina de Thalía rompió el silencio y habló sobre el tipo de representaciones que se espera del género femenino en la pantalla chica.

“Soy una mujer muy consciente de los estereotipos y de los arquetipos y de a lo que jugamos las mujeres muchas veces. Me habían tocado últimamente personajes muy sexualizados y hechos desde el punto de vista masculino’', dijo en un encuentro con los medios.

Camila Sodi habló de la nueva etapa en la que se encuentra (Foto: Captura de Pantalla / YouTube - LA MÁS DRAGA OFICIAL)

Sin embargo, Camila confesó que se encuentra en una etapa muy diferente en estos momentos y más allá de cómo la gente considere su físico, su mayor prioridad es actuar profesionalmente y transmitirle eso al público.

“No me importa si a los hombres les parezco atractiva o no. Es un momento de mi vida en donde paso de ello y prefiero hacer a la gente emocionarse, sentir cosas, y eso va más allá del físico. Cuando estás como yo estoy ahorita, tan plantada en tu centro, en tu ser, ya no tienes miedo de dejar de ser la guapa, la bonita’', remarcó.

Yo creo que siempre habrá proyectos que tengan esta idea de encasillar, no solo a los latinos, sino a todo el mundo. Pero cada vez existe más gente creativa que está tomando el control de estos grandes proyectos, que es muy inteligente y lo está dejando de hacer.

Camila dijo sentirse centrada (Foto: camilasodi_ / Instagram)

Recientemente la actriz se encuentra en España, pues terminó de grabar Sin Huellas de Amazon Prime Video y continúa filmando la serie para Paramount+ titulada Cualquier parecido.

En este sentido, Sodi mencionó que estaba considerando en quedarse a vivir un tiempo más en el país europeo y explicó algunas de las razones.

‘’Nunca he vivido la fama como algo que me afecte en mi vida personal. Siempre he ido por la vida haciendo como que esa parte no me toca tanto. Pero hay una sensación de libertad distinta en Madrid que no tengo en México y no tiene que ver con la fama, tiene que ver con el nivel de seguridad. Tener a mis hijos caminando libres o que se vayan al cole en metro, esas cosas no pasan en mi país. Y es una tristeza, pero es una realidad. Estoy viviendo una fantasía de libertad y me quiero quedar más tiempo (...) Siempre tendremos un pie en nuestra patria. Pero lo real es que me quedo dos años aquí y de ahí ya veremos’', sentenció.

La actriz planea quedarse a vivir en España (Foto: EFE/Telemundo)

El el año 2020, Camila Sodi interpretó a Rubí como parte de una serie de nuevas versiones de los clásicos de Televisa que ha realizado Fábrica de Sueños, responsables de las nuevas adaptaciones de La Usurpadora, Cuna de Lobos y Los Ricos También Lloran. Así, en mayo de 2022 la actriz confesó que para prepararse no vio la versión anterior de esta telenovela, la cual fue protagonizada por Bárbara Mori.

“Cuando estás haciendo algo que trae muchas versiones atrás, desde mi punto de vista lo mejor es no contaminarte porque empiezas inevitablemente a hacer las cosas un poco parecidas, entonces decidí no ver nada”, expresó en ese entonces para Televisa Univisión.

