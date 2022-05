Andrés García sufrió una aparatosa caída que lo matiene en cama

Andrés García nació el 24 de mayo de 1941, actualmente tiene 80 años. (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Tras la controversia que se desató hace unos días por una fotografía de Andrés García desde la camilla de un hospital, el reconocido actor volvió a prender las alarmas al mostrar el gran moretón que tiene en la espalda como resultado de la aparatosa caída que sufrió dentro de su casa.

El protagonista de Pedro Navaja ha tratado de mantenerse cerca de sus miles de fans a través de redes sociales con ayuda de un equipo. Gracias a ello, constantemente suele compartir contenido tanto en su cuenta de Instagram como su canal de YouTube. Fue en esta última plataforma donde recientemente subió un nuevo video para compartir la inesperada experiencia que vivió en su habitación y que lo mantiene en cama.

El oriundo de República Dominicana comenzó su relato explicando cómo ocurrieron los hechos: “Estaba yo buscanco qué sombrero o gorra me iba a poner ahí [señaló un perchero], donde están los sombreros, y de alguna manera, como antes me había caído por las escaleras de afuera, yo creo que me quedó golpeada una rodilla y me quedé sin fuerza”.

Aunque gran parte de su carrera artística la construyó en México, país donde recide actualmente, es dominicano. (Captura de pantalla YouTube: Andrés García TV)

Andrés García comentó que durante la caída no sólo se golpeó en la espalda, también el pecho debido a que uno de los brezos del perchero impactó cerca del área donde está el corazón, situación que afortunadamente no escaló a algo más grave. Cabe mencionar que el intérpre confesó que es este golpe el que más le duele.

“Me caí porque la rodilla dejó de funcionar, entonces me golpe con esta columna, me golpe con la repisa, con el palo de los [sombreros], se me metió aquí, todavía me duele, en la costilla del corazón”, continuó.

El protagonista de Tú o yo confesó que ha pasado por más situaciones similares en los últimos meses y ha llegado a la conclusión que una de las razones por las que puede suceder este tipo de percances es la debilidad que tiene en sus rodillas. También ha pensado en la posibilidad de esté relacionado con la operación de columna a la que se sometió hace muchos años.

Recientemente fue relacionado con una joven modelo debido a que lo visitó durante su estancia en el hospital. (Captura de pantalla YouTube: Andrés García TV)

“No me quiero volver a caer otra vez porque empiezo a caminar, de repente ya no camino y ¡pum! para abajo. Vamos a ver qué pasa”, agregó.

Respecto a la posibilidad de acudir al médico para una revisión general, Andrés García confesó que no le gustan los hospitales y en caso de acudir posiblemente pase un tiempo en observación mientras que le hacen unas radiografías. Por esa razón, optó por mantenerse en reposo hasta que el dolor disminuya.

“Ando como si me hubiera peleado con cinco cabr*nes y aquí estoy en la cama sin poder moverme, esperando que se me quite poco a poco el dolor, yo creo que va a tardar un par de días más”, dijo.

(Foto: @andresgarciatvoficial/Instagram)

Finalmente expresó: “Cosas que le pasan a los artistas por andar distraídos [...] para que no crea la gente que vivimos en un lecho de rosas”.

Como era de esperarse, los suscriptores del canal llenaron la sección de comentarios de la publicación con mensajes de cariño, buenos deseos y alguna que otra recomendación para que el actor se recupere pronto.

“Qué lamentable que le haya ocurrido ese accidente, pero para su pronta recuperación use pomada de árnica en la parte de los golpes y verá qué rápido se recupera”. “Todos los mejores deseos de su público, el cariño que alimentó por años, hoy estamos pidiendo por su salud”. “Le deseo una pronta recuperación y si cuídese muchísimo, bendiciones”, fueron algunas reacciones.

Esta fue la polémica foto (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Fue a principios de abril cuando Andrés García conmocionó a sus seguidores de redes sociales al postear una foto donde apareció recostado en la cama de un hospital. El actor no dio más explicaciones al respecto, pero ante las especulaciones confesó que estaba hospitalizado debido al tratamiento médico que sigue.

