Arturo Carmona confesó cuáles son las medidas que tomó para proteger a su hija ante la creciente ola de violencia en Monterrey

Ante el incremento de violencia que se vive en Monterrey, Nuevo León, el actor mexicano Arturo Carmona fue abordado sobre diversos temas profesionales, como su próxima presentación en la Arena Ciudad de México junto a los Kumbia Kings; sin embargo, ahondó sobre la ola de violencia que está viviendo el estado donde reside la hija que procreó con Alicia Villarreal, Melanie Carmona.

El histrión regiomontano confesó ante las cámaras del matutino Sale el Sol su descontento sobre la situación que está azotando su estado de origen y resaltó que las autoridades, instituciones y la gente, debe de coadyuvar en conjunto para poder erradicar la violencia de género.

“Es un tema muy delicado que es atípico en Monterrey, pero no en todo el país. Es un problema de hace ya muchísimos años, es algo muy escandaloso para nosotros los regios porque no nos había tocado, pero hay que saber que no es algo nuevo en nuestro México”, indicó el actor neoleonés de 45 años.

El también presentador fue cuestionado sobre si su entorno familiar ha tomado medidas para velar y proteger la integridad de su primogénita, Melanie Carmona: “Mi hija tiene seguridad desde bebé, siempre ha tenido quien la cuidé, porque parte de su mamá es una figura pública muy reconocida desde ya hace muchísimos años y se hace para prever cualquier cosa”, subrayó Carmona.

Asimismo, el actor nacido en Monterrey se dijo “orgulloso” de que su hija fuera parte de los colectivos que se sumaron para exigir justicia por el caso Debanhi Escobar, el cual comisionó a la entidad federativa y al país.

“Mi hija se está sumando obviamente como mujer, obviamente porque en su momento con ella pasamos una situación complicada. Y más que nada, porque es mujer y las mujeres se deben de sumarse y los hombres apoyar, parte del problema, también de esto somos los hombres”, resaltó el intérprete que dio vida a Eduardo Robles en el melodrama Te doy la vida.

Para finalizar, el padre de Melanie Carmona e hija Alicia Villarreal opinó que como hombre es una obligación respetar a las mujeres y resaltó que desde pequeñas acciones se puede menoscabar la integridad y que más adelante eso puede recaer situaciones más graves.

“Desde una broma la mujer se vea afectada, el mínimo detalles es enormemente grave, al final estamos socavando y mancillando a la figura de la mujer, son cosas que a lo mejor como hambre lo vemos como casual”, concluyó.

El histrión mexicano no ha sido el único que ha refrendado su apoyo hacía su hija por romper el silencio en este caso que trasgredió a todo México. La primera en destacar la actitud de madurez de Melanie fue su madre Alicia Villarreal y de igual forma aprovecho para ahondar sobre su sentir por todo lo sucedido en su estado.

“Me voy enterando ahí como voy avanzando, pero sí, de verdad no he estado mucho en Monterrey, pero es bastante lamentable, es una de las cosas que más nos preocupan, por eso estoy al pendiente de mis hijos”, indicó cuando recientemente se había dado a conocer el caso de Debanhi Escobar.

Alicia destacó la importancia de una buena comunicación familiar y señaló que ella misma procura mantenerse al pendiente de las actividades de Melanie: “Mi hija pues ya es más grande, más consciente, tiene más cuidado, pero los chicos todavía están pequeños, se les puede hacer fácil andar en la calle y llegar tarde, lo que sea”, resaltó.

Para finalizar si intervención, la cantautora neoleonesa consideró que un apego familiar podría reducir los riesgos de que los jóvenes sean presa de la delincuencia o blanco de una desaparición.

