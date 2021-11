Arturo Carmona aseguró que fue el padrastro de los hijos de Luis Miguel

Arturo Carmona se sinceró y dio detalles de cómo fue ser la pareja de Aracely Arámbula (Foto: Instagram/@programahoy)

El actor Arturo Carmona habló sobre la relación amorosa que mantuvo con la actriz y modelo Aracely Arámbula, quien tuvo dos hijos del icónico y polémico cantante Luis Miguel, aunado a ello, el regiomontano reveló que fungió como la figura paterna de los infantes.

Luego de que Arámbula y el intérprete de “Ahora Te Puedes Marchar” finalizaran su relación, la actriz decidió mantener su vida sentimental lejos del foco de los medios de comunicación. Sin embargo, durante una entrevista con el conductor Fernando Lozano, Arturo Carmona confesó que sí fue pareja de la protagonista de La Doña.

“Sí, fuimos pareja, fuimos novios… Hacemos “Perfume de gardenia’, ella es Gardenia, yo soy el villano de la historia, convivimos y mucho. Empezamos a convivir… Nos hicimos novios en Sonora precisamente, de gira, en una cena en la que estaba Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, muy padre y nos veíamos muy seguido, prácticamente todos los días, tenía una relación muy bonita con los niños”, reveló el actor.

El actor confesó cómo inició su relación con Arámbula (Foto: Instagram: @aracelyarambula)

“Los niños y yo tuvimos un vínculo muy bonito… convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo”, contó Carmona.

A pesar de que la relación entre Arámbula y Carmona siempre fue una relación que sólo gente allegada a ellos conocía, la figura de “El Sol de México” siempre los persiguió debido a que se rumoraba que la actriz no podía tener una pareja sentimental por un supuesto contrato con el padre de sus hijos, pero el actor desmintió las especulaciones.

A pesar de que nunca hubo un acuerdo entre Arámbula y el actor por mantener su romance privado, mencionó que ello lo empezó a incomodar, sin embargo ese no fue el motivo por el cual terminaron su relación, pues de acuerdo con Carmona, la actriz permitía que Luis Miguel se quedará con ellos cuando iba a visitar a sus hijos.

La actriz le permitía a Luis Miguel quedarse en su casa para que viera a sus hijos (Foto: Instagram: @latinostimemagazine)

“Ya estaba muy cansado de muchas cosas, yo ya estaba hasta ofendido pude haberme sentido de decir ‘no estoy tan tirado al catre para que me estés escondiendo’, pero entendía que venía de ‘El Sol’ pero era de ‘ya, ya tenemos más de un año’… Yo le aplaudía que ella provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo, no me latía. Yo lo que hice en su momento, sin tener la parte económica que él tiene, es ir a dónde mi hija estaba y quedarme en un hotel, no quedarme en la misma casa”, indicó.

La relación amorosa más significativa en la vida de Luis Miguel fue, sin duda, la que sostuvo con la actriz de telenovelas, Aracely Arámbula, desde el 2005 y hasta el 2009, cuando finalmente decidieron separar sus caminos.

La relación de Luis Miguel y Arámbula sólo duró 4 años (Foto: The Grosby Group)

En el 2005 unas fotos de la pareja recorriendo las calles de Venecia, Italia, mientras disfrutaba de un helado confirmaron su relación y un año después, se confirmó que Aracely estaba embarazada de su primer primogénito, a quien llamó Miguel.

Posteriormente, en diciembre de 2008, la “Chule” dio a luz a un segundo hijo, Daniel. Durante aquel periodo, los medios de comunicación tuvieron acceso a la familia que los famosos habían formado. Sin embargo, todo cambió en los años posteriores y comenzaron los enfrentamientos legales porque el padre incumplía con la manutención de sus hijos.

Condición que se mantiene hasta hoy en día, pues, de acuerdo con lo declarado en distintas ocasiones por Guillermo Pous, el representante legal de Aracely, el cantante lleva al menos dos años sin pagar la pensión de los dos menores de edad.

