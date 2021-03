Melanie Carmona defendió a su madre Alicia Villarreal tras revelar que ocultó su asalto sexual por años: “Ella estuvo para mí siempre”

(Foto: meleniecarmona / Instagram)

Luego de confesar que fue víctima de una agresión sexual cuando aún era adolescente, Melanie Carmona reafirmó que siempre recibió el apoyo de sus padres y aceptó que decidió mantener oculto el ataque para no perjudicar a su abuela.

Desde sus historias de Instagram, la joven de 22 años quiso ahondar más sobre lo que vivió después de que una persona de su familia irrumpiera en su cama para tocarla.

Melanie resaltó que siempre contó con el apoyo y la comprensión de su madre Alicia Villarreal y su padrastro Cruz Martínez, aunque aceptó no hacer pública la agresión de la que fue víctima para no dañar a su abuela.

“Jamás sentí que no me creyeran ni que dudaran de mí. Intentamos mantener todo lo más normal posible porque mi abuela está enferma, lo hicimos por ella y nada más por ella y yo estuve de acuerdo con eso”, escribió en la red social sobre lo que vivió hace cinco años.

(Foto: meleniecarmona / Instagram)

A través de este medio aclaró que siempre contó con el respaldo de su mamá y padrastro, por lo que las críticas ahora la tienen sin cuidado.

“No conté lo que mis papás hicieron porque está de más”, dijo al inicio de la defensa de los cantantes.

“No necesito que digan que mis papás no estuvieron para mí ni que mi mamá no sé qué cosa, ella estuvo para mí siempre. Me tocaron los mejores papás del mundo”, especificó.

Además evidenció su razón para hacer pública su denuncia: “Yo decidí hablar del tema hoy porque yo quería hablarlo y ellos me apoyaron”.

Melanie Carmona hizo la escalofriante revelación ayer en el marco del Día Internacional de la Mujer. Así denunció que uno de sus familiares aprovechó la ausencia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez para sobrepasarse con ella.

Video: @meleniecarmona / IG.

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto, me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”, escribió la joven en una larga carta que publicó en su cuenta de Instagram.

Melenie, quien entonces tenía 17 años, relató el acoso que vivió y que logró escapar de su agresor refugiándose por dos horas en el baño de su habitación.

“Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato”, continuó en su texto la también modelo.

“Tú nada más no te quitabas, sentí cómo ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Estuve encerrada dos horas, llorando, en shock, hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y tú ya no estabas”, añadió.

Alicia Villarreal y su hija Melanie (IG: melaniecarmona)

Arturo Carmona, padre de Melanie, informó que emprenderá acciones legales contra la persona que agredió sexualmente a la hija que tuvo con la cantante Alicia Villarreal.

Carmona, que se enteró de este suceso ayer, cerró filas con sus seres queridos tras la denuncia pública que hizo Melanie desde sus redes sociales: “El dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer, en consecuencia hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes”.

