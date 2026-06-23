Colombia

Petro y Lidio García se enfrentan por la ley de energía nuclear: diferencias por firma y separación de poderes

El trámite legislativo quedó en el centro del debate luego de que el Ejecutivo señalara la ausencia de firmas necesarias para completar la sanción de una norma ya aprobada, mientras desde el Congreso se insistió en que sus procedimientos internos se rigen por autonomía constitucional y no por solicitudes del Gobierno

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- crédito @SenadoGovCo/X - Presidencia
Petro afirmó que faltan firmas para sancionar una ley y Lidio García respondió defendiendo la autonomía del Congreso. - crédito @SenadoGovCo/X - Presidencia

El presidente Gustavo Petro, y el presidente del Senado, Lidio García, se pronunciaron en redes sociales respecto al estado del trámite de la ley de energía nuclear, específicamente sobre la necesidad de firmas para completar su sanción y sobre el rol institucional de cada uno de los poderes públicos.

Las declaraciones se dieron a conocer a través de la red social X, donde ambos expusieron sus posiciones frente al proceso legislativo y las competencias del Ejecutivo y el Congreso.

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El pronunciamiento de Gustavo Petro sobre la demora

A través de la red social, Gustavo Petro informó que la ley, aprobada por el Congreso, no ha podido ser sancionada porque aún se requiere la firma de los presidentes del Senado y la Cámara, así como de los secretarios generales. El mandatario explicó que parte de los funcionarios no han sido localizados, ya que se encuentran en periodo de vacaciones, lo que ha dificultado completar el trámite antes del inicio del nuevo periodo legislativo, previsto para el 20 de julio.

En su declaración, el presidente afirmó: “Después de aprobada la ley de energía nuclear, yo no he podido sancionarla sin contar con la firma en la ley de los presidentes del Senado y la Cámara y de los secretarios generales”. Petro relató que su equipo buscó a los funcionarios en sus domicilios y logró obtener tres firmas, pero aún falta la del presidente del Senado, Lidio García, cuyo paradero desconocen. El presidente expresó su preocupación por la posibilidad de que existan maniobras para retrasar el trámite o atribuirse el mérito de la iniciativa.

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El proyecto legislativo continúa en proceso de formalización mientras se surten los trámites administrativos correspondientes. - crédito @petrogustavo/X
El proyecto legislativo continúa en proceso de formalización mientras se surten los trámites administrativos correspondientes. - crédito @petrogustavo/X

Soberanía tecnológica y energía nuclear, temas en la agenda presidencial

Gustavo Petro vinculó la discusión sobre la sanción de la ley con la necesidad de fortalecer la soberanía nacional en materia tecnológica y energética. Señaló la importancia de garantizar la invulnerabilidad del software electoral y mencionó la existencia de fallas sistémicas y vulnerabilidades en el software utilizado para el escrutinio de votos en Colombia. El mandatario informó que estas situaciones han sido identificadas y serán objeto de revisión por parte de los jueces penales.

El presidente destacó que la ley de energía nuclear permitiría a Colombia avanzar en la diversificación de la matriz energética y en la descarbonización del sistema eléctrico. Según Petro, el país cuenta con potencial para contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, tanto a nivel nacional como regional.

En ese contexto, afirmó: “En energía nuclear podemos hacer el gran esfuerzo para completar la matriz energética limpiando Colombia y ayudando a toda América, incluida la misión fundamental de Latinoamérica hoy: descarbonizar un 100% la matriz de energía eléctrica de los EE. UU.”

Petro también mencionó antecedentes de dificultades para implementar proyectos tecnológicos, incluyendo la creación de un nodo de alta capacidad computacional en Santa Marta. El presidente indicó que hubo obstáculos tanto de actores institucionales como de la empresa Ecopetrol.

El presidente señaló que el proceso de sanción no ha podido completarse por la falta de algunas firmas requeridas del Congreso. - crédito @petrogustavo/X
El presidente señaló que el proceso de sanción no ha podido completarse por la falta de algunas firmas requeridas del Congreso. - crédito @petrogustavo/X

Respuesta de Lidio García y defensa de la separación de poderes

El presidente del Senado, Lidio García, respondió públicamente mediante sus redes sociales. Aclaró que el titular del Senado no está subordinado al Gobierno y que actúa bajo criterios de independencia institucional. García señaló que la autonomía del Congreso está garantizada por la Constitución y que el Legislativo cumple sus funciones de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos.

En su mensaje, Lidio García afirmó: “El Presidente del Senado no es un funcionario subordinado al Ejecutivo ni está obligado a actuar al ritmo de las urgencias del Gobierno. Si cree que un emplazamiento público en X puede presionar al Congreso, desconoce la autonomía que la Constitución les garantiza a los poderes públicos”. El senador agregó que durante la legislatura debió sancionar leyes que el Ejecutivo no tramitó a tiempo, como la que creó el Fondo de Emprendimiento de Cafés Especiales y la Ley 2540 de 2025 sobre arbitraje en procesos ejecutivos.

García destacó que nunca recurrió a las redes sociales para solicitar acciones al presidente de la República, y que el respeto por la separación de poderes rige su actuación institucional. Según el presidente del Senado, ese mismo respeto es exigible para el Congreso.

El presidente del Senado defendió la autonomía del Legislativo y rechazó la idea de subordinación al Gobierno. - crédito @Lidiosenado/X
El presidente del Senado defendió la autonomía del Legislativo y rechazó la idea de subordinación al Gobierno. - crédito @Lidiosenado/X

La sanción de la ley, pendiente del trámite legislativo

La ley de energía nuclear permanece a la espera de la firma del presidente del Senado para avanzar en su promulgación. El tema se mantiene en el centro del debate público, en un contexto donde la coordinación entre poderes resulta clave para la implementación de políticas energéticas y tecnológicas de alcance nacional. El trámite podría reactivarse tras la instalación del nuevo Congreso el 20 de julio.

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