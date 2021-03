Arturo Carmona rompió el silencio sobre la denuncia que presentó tras conocer el acoso sexual que sufrió su hija Melenie

Arturo Carmona reveló detalles sobre la denuncia por abuso sexual de su hija Melenie Carmona. (Foto: @meleniecarmona/ Instagram)

El actor Arturo Carmona confirmó que ya presentó una denuncia y empezó el proceso legal en contra de la persona que agredió a su hija de 22 años, Melenie Carmona, cuando aún era menor de edad.

“Estamos en eso desde el primer día y no me dejan hablar de eso para no entorpecer nada”, dijo el conductor en una entrevista con el programa Ventaneando.

Arturo ha demostrado un gran apoyo a su hija, “Sabe que voy a estar respaldando siempre la decisión que tome”, recalcó.

Además consideró que el novio de Melenie ha demostrado ser un gran apoyo para su hija: “es un buen chico”.

En el Día Internacional de la Mujer, Melenie Carmona, quien también es hija de la cantante Alicia Villarreal, denunció a través de su cuenta de Instagram que cuando tenía 17 años un familiar la agredió.

La denuncia está redactada en forma de carta y habla acerca de todo lo que vivió Melenie y de cómo sucedieron los hechos. “Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, bueno niño, trabajador, honesto...”, comienza relatando el texto de tres hojas.

La influencer denunció que la persona que la agredió se aprovechó de que los familiares de ambos se encontraban fuera de la ciudad y que lo habían dejado a cargo de sus hermanos y de Melenie. “Y fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad”, escribió.

“Lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas, sentí cómo ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”, denunció Melenie, quien también compartió a través de stories de Instagram cómo fue el decirle a su padre.

“Sé que va a arder Troya, no me importa, no les voy a decir quién fue porque fue demasiado difícil”, relató Melenie, quien aceptó compartir su historia después de cinco años, cuando finalmente le contó a su papá sobre la agresión ocurrida en 2016.

“Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto. Me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho. Hoy por hoy reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto”, respondió Arturo Carmona en la publicación de su hija.

A pesar del tiempo que pasó en silencio, la influencer destacó que tanto su madre, la cantante Alicia Villarreal, como su padrastro, el músico Cruz Martínez, estuvieron al tanto de la situación y demostraron su apoyo incondicional.

También compartió que no habló para no dañar a su abuela, quien se encuentra enferma, y que respetó la petición que le hicieron sus familiares. “Jamás sentí que no me creyeran ni dudaran de mí, intentamos mantener todo lo más normal posible porque mi abuela está enferma”, escribió Melenie.

La hija de Arturo Carmona, quien cuenta con más de 200 mil seguidores de Instagram, recibió fuertes críticas y cuestionamientos sobre por qué no le había dicho antes a sus padres o sobre el comportamiento de estos, a lo que ella escribió: “Y lo mismo de siempre, ¿es que por qué no te moviste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no lo golpeaste o hiciste algo? Pero uno no sabe lo que vive la otra persona hasta que le pasa”.

Sin embargo, como su padre confirmó la denuncia se encuentra ya en proceso legal desde el primer día de la confesión.

