Toñita aseguró no haber sido invitada a “La Academia 20 años”: “No soy relevante para ellos”

Toñita fue parte de la primera generación (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los reality shows más memorables de México está de regreso en este 2022: La Academia. Para conmemorar los 20 años de su primera temporada, TV Azteca ha apostado por una nueva temporada que pretende ser una de las más ambiciosas tanto en presupuesto como en talento y tras una serie de rumores que apuntan a que gran parte de los ex participantes regresan de alguna forma al programa, algunas caras conocidas ya han mencionado que no fueron requeridos.

Toñita es una de las celebridades de la primera generación -considerada como una de las mejores por los fans y los críticos de la televisión- que no solo se ganó el apoyo y cariño del público mexicano, sino que incluso regresó a la segunda temporada de Desafío de Estrellas -un reality show musical en el que compitieron los ex alumnos de La Academia y otros artistas de TV Azteca- y le ganó a otras celebridades como Carlos Rivera, Erasmo, Raúl Aranza y Adrián.

Sin embargo la cantante ha confesado que no fue requerida para el gran festejo que prepara la televisora del Ajusco, pese a haber ganado su versión All Star y ser uno de los rostros más reconocidos de la franquicia: “Cuando alguien quiere a alguien, lo llaman desde un comienzo, y a mí en ningún momento me han llamado. No soy relevante para ellos, entonces hay que buscar en los lugares donde sí eres relevante, sí te necesitan y sí te ocupan”, relató ante diversos medios de comunicación.

Toñita ganó la segunda temporada de "Desafío de Estrellas" (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

Aunque su actitud no se mostró ante las cámaras como de una persona molesta o resentida, fueron las siguientes declaraciones las que han dado de qué hablar en comunidades digitales que son fans de realitys shows como este: ”Si ellos son los que crearon todo esto y no quieren llamarnos, no es cuestión de nosotros, es cuestión de ellos... Es como cuando la gente te dice ‘Eres una malagradecida’. Y dices: ‘¿Por qué voy a ser una malagradecida?’. Estoy tocando puertas y me las abren, y me voy a ir donde me van a abrir las puertas, no voy a rogar donde no me las abren”, comentó.

Toñita aseguró que siempre estará agradecida con el proyecto y que incluso mantiene muy buena relación con compañeros, jueces y producción, sin embargo tiene necesidades básicas como alimentar y vestir a su hija que no son cubiertas solo con el hecho de haber participado en el programa más exitoso en la historia de TV Azteca, por lo que siempre necesita trabajar sin importar la camisa de la televisora.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

“Agradecida con el proyecto siempre voy a estar pero también tengo que trabajar; tengo una hija, tengo que mantener cosas, entonces no voy a estar llorando donde no me pelan y donde no me hacen caso, mejor voy a tocar puertas donde sí me hacen caso y me dan trabajo, cualquier persona lo haría”, agregó.

Pese a que el festejo tendrá principalmente una proyección en televisión, los miembros de la primera generación ya acordaron hacer el suyo de forma privada, reuniendo a sus hijos, familiares y amigos con los integrantes que “puedan estar”. La cantante dio mucho más detalles sobre el futuro encuentro, así como la fecha, aunque no quiso dar información sobre los ex académicos que podrían estar presentes.

Toñita tiene varios discos de estudio populares (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

“Nosotros sí nos vamos a reunir para celebrar, eso es de ley, del 1 al 4 de julio. Algo muy bonito y muy tranquilo. Es una reunión privada, nos vamos a juntar para convivir, recordar y estar las personas que necesitamos estar, los que puedan ir”, reveló.

SEGUIR LEYENDO: