Toñita regresará a la televisión en la nueva temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”

La cantante participó en la primera generación de "La Academia". (Foto: Cuartoscuro)

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, regresará a la pantalla chica tras años de ausencia. Contrario a lo que se esperaba, la cantante no formará parte de La Academia 20 años en la empresa que la vio nacer, TV Azteca, sino que participará en la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, un reality del matutino de Televisa que está por comenzar.

Tras el éxito alcanzado con dos temporadas del show de baile, el programa conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Raúl Araiza, Paul Stanley y Tania Rincon estrenará una nueva edición el próximo lunes 2 de mayo, por lo que en las últimas semanas se comenzaron a revelar los nombres de los nuevos participantes y alfín se confirmó a todo el elenco de artistas que brillarán en la pista.

Hace unos días Toñita fue captada en instalaciones de la televisora de San Ángel, situación que desató rumores sobre su posible incorporación en algún proyecto, sin embargo se desconocía de qué se trataba hasta ahora. La ex Académica formará parte del elenco de 20 famosos que buscarán ganar el primer lugar de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Romina Marcos, hija de Niurka, ganó la segunda temporada del reality de baile (Captura: @programahoy/Instagram)

“La negra de oro es una mujer muy trabajadora, luchona que viene de un lugar muy pequeñito de Veracruz. Salió de su terruño para cumplir un sueño que es cantar, afortunadamente ya llevo en esto como 20 años casi de trayectoria”, declaró en el video de presentación.

La intérprete confesó que se considera una mujer con un carácter bastante fuerte que podría salir a relucir durante el show si recibe una provocación: “Siempre lo he tenido, desde chiquita. Soy una mujer directa, no me gusta andar con rodeos, si algo me molesta lo manifiesto, lo digo en su momento. Soy de armas tomar, en caso de que suceda una explosión”.

Sin embargo, confesó que en los últimos años ha enfrentado retos personales y profesionales que la han hecho crecer en todos los sentidos y gracias a ello ha aprendido a salir adelante: “Me he caído, me he tropezado, me he levantado, pero si algo tiene Toñita es que me puedes ver tirada un ratito pero me voy a levantar y más fuerte”.

Toñita (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a este giro en su carrera, Toñita confesó que para ella es importante seguir expandiendo sus horizontes porque considera que desenvolverse en otras áreas enriquece su profesión: “El que el público te vea en otra faceta, de baile, para mí es que ven un artista más completo”.

Por último, la cantante confesó que hasta el momento su mayor éxito es De mí no te vas a burlar, una canción de Reyli Barba que lanzó en 2003 y “estuvo en primeros lugares a nivel nacional e internacional, es un tema con el cual, hasta la fecha, sigo trabajando”. También comentó que el lapso más complicado en su carrera fue cuando terminó su contrato con su entonces disquera porque, al ya no contar con ese soporte, fue más complicado seguir.

En las dos primeras temporadas del reality de baile, Lolita Cortés figuró como Juez de Hierro, pero en esta ocasión no participará debido a que tiene otros planes. Si bien la cantante y la actriz no coincidieron en La Academia, ambas siguen siendo recordadas por sus polémicas dentro del show y, de acuerdo con sus declaraciones, ninguna de las dos fue considerada para La Academia 20 años.

La cantante nació el 23 de octubre de 1970 (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Por otro lado, los 20 artistas que se disputarán el primer lugar de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy son: Lis Vega, Raymix, Olivia Collins, Alex Duran, Marie Claire, Huarachín y Huarachón, Manelyn, Violeta Isfel, Raúl Magaña, César Ureña, Marisol Terrazas, Excelsa, Chao, Carlos Speitzer, Alfredo Tame, Óscar Medellín, Yulianna Peniche, Gomita, Miguel Martínez y Toñita.

