Toñita firmará con Televisa ya que TV Azteca no la buscó: “No voy a rogar”

Toñita destapó que no habrá reencuentro de la primera generación de "La Academia" porque no los llamaron de TV Azteca (Foto: Cuartoscuro)

Toñita confirmó que en unos días firmará contrato con Televisa y no existirá un reencuentro oficial de la primera generación de La Academia donde ella participe, pues reveló que en no la llamaron de TV Azteca para participar en este proyecto.

En un corto encuentro con la prensa a las afueras de las instalaciones de Televisa, Toñita confesó que este mes firmará contrato con la empresa de los Ázcarraga y agradeció tener ofertas laborales en esta televisora, pues aseguró que la competencia no la llamó porque, según dijo, “no soy relevante para ellos”.

“Pues es que cuando alguien quiere a alguien, lo llaman desde un comienzo, y a mí en ningún momento me han llamado, no soy relevante para ellos, entonces hay que buscar en los lugares donde sí te necesitan y donde sí te ocupan”

Fue en 2002 cuando el programa "La Academia" lanzó a su primera generación de nuevos talentos, desde entonces aquella generación a travesado diferentes controversias (Foto: Twitter/@la-academia-fans)

Por ello es que los reporteros sacaron a colación el hecho de que en los próximos meses se celebrará el 20mo aniversario del primer programa de La Academia y el público estaba esperando que algunos de los graduados fueran parte del festejo o que existiera un reencuentro, pero el hecho de que Toñita firmará con Televisa puede afectar esto.

No obstante, la cantante destapó que se encuentra en la misma situación que Lolita Cortés y, si TV Azteca hubiera querido que el reencuentro finalmente fuera real, los habrían llamado a todos desde hace mucho tiempo, pero no sucedió y ahora ella está buscando oportunidades laborales en empresas donde sabe que sí le darán trabajo.

“No lo hicieron ellos, si ellos fueron los que crearon todo esto y no quieren llamarnos, no es cuestión de nosotros, ¿sabes? Es cuestión de ellos. Uno tiene que buscar”, dijo, con lo que confirmó que el reencuentro de la primera generación no se llevará a cabo.

Aunado a ello, mencionó que no le pueden decir “malagradecida” por haber buscado trabajo en la competencia de TV Azteca, la televisora que le dio la fama que tiene hoy, pues nunca le habría ofrecido proyecto alguno y ella debe salir adelante.

Toñita aseguró que se reunirá con algunos de sus compañeros de la primera generación, pero será algo íntimo y no oficial (Foto: tvazteca.com)

“Es como cuando la gente te dice: “Eres una malagradecida”, y dices: ‘¿Por qué soy una malagradecida? ¿Porque estoy tocando puertas y me las abren?’ Y me voy a ir a donde me van a abrir las puertas. No voy a rogar donde no me las abren. Entonces, agradecida con el proyecto siempre voy a estar, pero también tengo que trabajar, tengo una hija, tengo que mantener cosas. No voy a estar llorando donde no me pelan o donde no me hacen caso”

Ahora que Toñita firmará un contrato con Televisa, mencionó que su objetivo es seguir trabajando y esforzándose para mantener su carrera, pero también para que después la televisora del Ajusco la busque y ella se dé el lujo de rechazar sus ofertas laborales.

“Lo que uno debe de hacer es ir, buscar, tocar puertas, trabar duro y echarle muchas ganas, para que después sí te busquen y los mandes por un tubo”, dijo entre risas.

A pesar de que no habrá reencuentro oficial, aseguró que algunos de sus excompañeros y ella sí se reunirán en julio para festejar 20 años de haberse conocido y triunfar en La Academia, pero será una celebración privada.

Lolita Cotes, una de las juezas más queridas del reality por lo crudas que eran sus críticas a los alumnos, también confesó que no fue llamada para participar en el aniversario 20 de La Academia.

SEGUIR LEYENDO: