Transmilenio lanzó convocatoria con más de 1.300 millones en incentivos: requisitos y cómo participar

El concurso está dirigido a mayores de 18 años residentes en Bogotá, con propuestas que promuevan respeto, empatía y corresponsabilidad en TransMilenio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Transmilenio abrieron una convocatoria que entregará más de 1.300 millones de pesos en incentivos para creadores digitales, artistas urbanos y ciudadanos con propuestas que contribuyan a transformar la convivencia en el sistema de transporte.

La estrategia ‘En TransMi pasan cosas buenas’ busca fortalecer la cultura ciudadana y mejorar la experiencia de viaje en Transmilenio. La convocatoria está estructurada en tres categorías, cada una con requisitos y premios específicos. El objetivo común es promover el respeto, la empatía y la corresponsabilidad en el transporte público, motivando a la ciudadanía a ser protagonista de un cambio positivo en el sistema.

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1. Jóvenes Creadores Digitales

¿Quiénes pueden participar? Personas naturales, jurídicas o agrupaciones conformadas por mayores de 18 años, residentes en Bogotá, con experiencia como creadores de contenido, ilustradores, guionistas o videógrafos con presencia en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X.

Personas naturales, jurídicas o agrupaciones conformadas por mayores de 18 años, residentes en Bogotá, con experiencia como creadores de contenido, ilustradores, guionistas o videógrafos con presencia en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X. Premios: 40 incentivos de $20 millones cada uno.

Inscripción: Enlace de inscripción

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2. Ideas que transforman Transmilenio: soluciones para el comportamiento ciudadano

¿Quiénes pueden participar? Personas mayores de 18 años, naturales, jurídicas o agrupaciones, residentes en Bogotá, que propongan soluciones, prototipos o intervenciones para resolver problemas urbanos, especialmente de comportamiento ciudadano en Transmilenio.

Premios: Un incentivo de $130 millones y uno de $70 millones.

Inscripción: Enlace de inscripción

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3. Ruta del Arte en TransMi

¿Quiénes pueden participar? Personas naturales y agrupaciones mayores de 18 años residentes en Bogotá, con experiencia en intervenciones artísticas urbanas o muralismo.

Premios:

Inscripción: Enlace de inscripción

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La estrategia lanzada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y TransMilenio busca fortalecer la cultura ciudadana y mejorar la convivencia en el sistema de transporte público - crédito @TransMilenio / X

¿Quiénes no pueden participar?

No podrán participar servidores públicos o empleados oficiales de la Scrd, Idartes, Idpec, OFB o Fuga, ni contratistas con vínculo vigente con estas entidades. La restricción se extiende a quienes participen en convocatorias en convenio con otras entidades del Distrito, desde la inscripción hasta la ejecución del proyecto.

Proceso de selección y desembolso de los incentivos

Los incentivos se entregarán en dos desembolsos: un primer pago del 60 % tras la notificación de la resolución y el cumplimiento de requisitos, y un segundo pago del 40% al finalizar el proyecto, previa presentación de un informe de actividades y la certificación de cumplimiento. Además, los ganadores deberán realizar tres cursos gratuitos de la Escuela de multiplicadores de cultura ciudadana, disponibles en formacion.scrd.gov.co, sobre cultura ciudadana, diseño de estrategias y la puesta en escena.

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La categoría Jóvenes Creadores Digitales otorga 40 incentivos de 20 millones de pesos a quienes generan contenido en redes sociales y tienen presencia en plataformas digitales - crédito @TransMilenio

¿Por qué esta convocatoria?

La subsecretaria de Cultura Ciudadana, Angélica Martínez, explicó: “Bogotá es una ciudad llena de talento y soluciones creativas, por ello queremos que la cultura ciudadana sea el motor que transforme nuestra forma de convivir en el Sistema. Con estos incentivos buscamos que el respeto por la vida, la empatía y la corresponsabilidad dejen de ser conceptos y se conviertan en acciones cotidianas”.

La gerente de Transmilenio S.A., María Fernanda Ortiz, indicó que el Sistema se abre a las ideas, el arte y la creatividad de la ciudadanía para hacer de cada viaje una mejor experiencia: “El cambio no está solo en el transporte, está en cada persona que hace parte de Bogotá”.

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El proceso de selección entregará los incentivos en dos partes y obliga a los ganadores a completar tres cursos gratuitos de cultura ciudadana y puesta en escena - créditon Imagen Ilustrativa Infobae

Impacto esperado y recomendaciones

Con más de 1.000 millones de pesos en juego, la convocatoria busca inspirar nuevas narrativas y acciones en torno al transporte público, desde campañas digitales y propuestas de arte urbano hasta proyectos de transformación social. Se espera que los resultados contribuyan a reducir conflictos, fortalecer valores como el respeto a la vida y la empatía, y renovar la imagen de Transmilenio como espacio de creatividad y convivencia.

Los interesados deben consultar los términos y condiciones en la página de la Scrd y realizar la inscripción en línea antes del cierre de la convocatoria. Finalmente, el distrito recomendó informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar fraudes y garantizar la transparencia del proceso.

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