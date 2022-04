La Casa de los Famosos 2: Ivonne Montero se sumará “sin filtros” al elenco

La actriz cumplirá 48 años el próximo 25 de abril. (Ig: @ivonnemonteroof)

Cada vez está más cerca el estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, por lo que muchos fans han comenzado a especular sobre quiénes serán los nuevos participantes. En medio de los rumores, se confirmó que Niurka Marcos, el Potro e Ivonne Montero entrarán al escandaloso reality de Telemundo y se espera que en los próximos días se anuncien a las demás figuras.

Fue el pasado lunes 11 de abril cuando la protagonista de La loba, El tigre de Santa Julia y Secretos del Alma compartió con sus seguidores de Instagram la enhorabuena: “Familia, estoy confirmada para llegar a La Casa de los Famosos 2. Estoy dispuesta a entrar sin filtros y a enfrentar lo que venga. Estará increíble”, publicó.

Eso no fue todo, también realizó una dinámica de preguntas y respuestas donde participaron los usuarios de la plataforma para tratar de descubrir algunos detalles sobre su nuevo proyecto en televisión. Para empezar, la oriunda de la Ciudad de México confesó que se siente muy emocionada por este nuevo reto en su carrera.

(Captura: @ivonnemonteroof/Instagram)

“Me siento muy emocionada, no les miento, me están hasta sudando las manos porque es un gran reto para mí. Es una experiencia que, sin duda, va a ser muy emocionante, muy fuerte porque vamos a estar por ahí unos meses concentrados, no vamos a poder tener comunicación con nadie”, comentó.

Debido a que permanecerá lejos de su hogar, la intérprete confesó que recurrió a sus padres para solicitarles su apoyo para cuidar de Antonella, fruto de su relación con Fabio Melanitto. Ivonne Montero aprovechó el espacio para agradecer las muestras de cariño que constantemente recibe por parte del público.

“Esa es una de las cosas que me preocupaba en este tenor. Antonella y yo hemos hecho un vínculo de madre e hija muy estrecho. Ustedes saben que ella me acompaña a mis grabaciones, a mis ensayos y demás, ella se va a quedar obviamente con sus abuelos que la adoran, que la aman [...] entonces por ese lado estoy tranquila, entonces voy a poder concentrarme aquí”, declaró.

(Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

Ivonne Montero también comentó que se siente muy feliz de poder convivir con Luis El Potro, quien anteriormente se ganó el cariño del público con su participación en Acapulco Shore. La intérprete mexicana mencionó que ya había tenido la oportunidad de trabajar con el músico en una obra de teatro y considera que conservan una buena relación de amistad.

“Ya he trabajado con él, fue una gran sorpresa [...] Me dio mucho gusto que él esté adentro. Hemos trabajado juntos, estuvimos en una obra musical que se llamó Capricho, ya nos conocemos, estuvimos en el último reality de baile en Hoy concursando, es un muy buen amigo, lo quiero mucho, sabe muy bien cómo manejarse”, dijo.

La actriz confesó que llegó a pedirle algunos consejos para mantenerse en el reality, ya que cuenta con gran experiencia en ese tipo de programas. Por otro lado, también habló sobre cómo es su relación con Niurka Marcos, bailarina y actriz cubana que en los últimos años ha acaparado los reflectores con sus opiniones respecto a distintos temas.

(Foto: Instagram/@telemundo)

“Afortunadamente nos conocemos ya. Es una persona que le tengo mucho cariño, no somos amigas ni mucho menos, pero hemos compartido en algunos eventos y me llevo muy bien con ella”.

La Casa de los Famosos 2 comenzará el 10 de mayo y durará aproximadamente 3 meses. Y, por el momento, comentó que no le gustaría tener problemas porque está en contra de la violencia.

“Debe ser bastante fuerte estar ahí, conviviendo, compartiendo. Entre las actividades que vamos a tener, entre el ocio, se puede dar una clase de enfrentamientos, de riñas, no me gusta meterme en problemas, pero cuando se llegan a meter conmigo en algún momento, pues si me gusta hablar, no soy de las personas que se queda callada”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: