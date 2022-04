Con mariachis y reverencia a la virgen de Guadalupe: el regreso de Laura Bozzo a la televisión

La reina del taller show estará de lunes a viernes en Imagen Televisión. Ig. @laurabozzo

Laura Bozzo está de regreso en la pantalla chica y tras su primer día al aire promete no dejarse ganar por “la competencia”, así como de las burlas en redes sociales o las críticas por colegas del medio. La polémica conductora a pesar de no regresar a Televisa, estrenó su nuevo programa Que Pase Laura para Imagen Televisión.

Tal y como se había rumorado semanas atrás, la salida de Rocío Sánchez Azuara y su ahora nuevo contrato con TV Azteca no había sido bien tomado por la nueva televisora, sin embargo rápidamente entró La Señorita Laura al rescate y seguramente a duplicar el rating del anterior programa, ya que Bozzo es considerada a nivel mundial como la reina del talk show -que es un contenido de entrevistas de televisión centrado en escuchar la opinión de uno o varios invitados, a veces en formato de debate-.

“Aún no puedo creer como en un momento pensé que ya no había nada más para mí fue una experiencia terrible pero aquí estoy agradecida por esta nueva oportunidad que Dios pone en mi camino y no le voy a fallar, nunca pierdan la fe de Jesús, nunca nos suelta la mano los amo”, escribió la conductora en una publicación de Instagram donde se le puede ver preparándose para el nuevo programa.

Para sorpresa de muchos de sus fans que no esperaban verla tan pronto realizando el tipo de proyectos que la han consolidado a lo largo de los años, incluso para sus detractores que expresaban en redes sociales que no conseguiría otro trabajo en México, Laura Bozzo arrancó de manera muy emotiva pues en cuanto se abrieron las puertas para recibirla el público la ovacionó, y entre una presentación en vivo de mariachis ella le rindió una reverencia a una imagen de la virgen de Guadalupe, a quién le dedicó la primera temporada del show.

“Quiero dedicar toda esta nueva temporada a mi virgen de Guadalupe que me cubrió con su manto en los momentos más difíciles de mi vida. A ella y por ella estoy acá, gracias Imagen por darme esta oportunidad”, comenzó a relatar Bozzo con gran sentimiento en el inicio de Que Pase Laura, programa que rápidamente está cobrando popularidad en los televidentes por el interés de ver a la conductora de nuevo en la tele tras su gran polémica con las autoridades mexicanas.

En días anteriores también habló sobre su entrada a la nueva televisora, tras una serie de rumores que apuntaban a que solo estaría en La Casa de los Famosos 2 para Telemundo y donde podría enfrentarse ante otras escandalosas celebridades como Niurka Marcos, Brenda Zambrano e incluso el ex Acapulco Shore Luis Caballero Potro.

“Gracias @imagentvmex por esta oportunidad maravillosa que esperé por 7 años para regresar con lo que más amo hacer, estoy muy emocionada. Vamos con todo a cambiarme la vida a mucha gente, gracias a la prensa por su apoyo a mi público pero sobre todo a Dios y a mi Virgen de Guadalupe”, escribió en otra publicación.

El 2022 parece ser el gran robo de talento entre televisoras, pues Rocío Sánchez Azuara terminó su relación laboral con Imagen Televisión para formar parte del talento de TV Azteca. Su programa que ahora se titula Acércate A Rocío está muy pronto a estrenarse y con ello la popular enemistad de ambas conductoras parece continuar, pues en el pasado la guerra fue con Televisa, pero ahora la naciente televisora y la del Ajusco buscarán el mismo público objetivo, por lo que el talento y lo novedoso que puedan llegar a hacer el show será importante para ver quién se queda con las cifras de popularidad.

