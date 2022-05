Belinda se viralizó por imitar a vendedores mexicanos: “Tamales oaxaqueños, tamales calientitos”

La intérprete confesó que extraña la Ciudad de México

Belinda sorprendió a sus fans mexicanos al confesar que extraña uno de los elementos más característicos de la Ciudad de México, el clásico grito de los vendedores de tamales estilo oaxaqueños. Pero eso no fue todo, la artista española se atrevió a imitar la conocida entonación y, como era de esperarse, el fragmento de la entrevista donde habló al respecto se viralizó en redes sociales provocando las risas de algunos usuarios.

Desde hace unas semanas la intérprete de Luz sin gravedad se encuentra en España debido a cuestiones laborales. Durante su estancia en su país natal ha concedido varias entrevistas para promocionar Bienvenidos al Edén, serie de Netflix con la que retomará su carrera actoral después de una larga pausa. Fue durante su participación en el programa español de radio Mega Star FM donde hizo unas declaraciones sobre México que fueron criticadas.

Tras lo ocurrido, Belinda ha procurado aclarar que siente un gran apreció por el país donde no sólo alcanzó la fama en telenovelas infantiles, también ha sido su casa por muchos años. Un ejemplo de esto ocurrió durante su reciente encuentro con los medios mexicanos en la alfombra roja de los Premios Platino, evento al que asistió como invitada especial para presentar un galardón junto a Álvaro Morte, protagonista de La Casa de Papel.

“Me quedo a vivir aquí por trabajo, sí, por supuesto, estoy viviendo aquí una temporada pero es porque tengo varios proyectos, no puedo decir todavía los proyectos que son, pero es por trabajo y me gusta España, es un país muy bonito. Es una temporada, hay que ser como nómada, hay que estar donde el trabajo te llama”, declaró ante las cámaras de Sale el sol.

Hace unos días se presentó en un show español donde defendió el doblaje mexicano porque considera que no es apropiado imitar con base en esteriotipos y se atrevió a imitar un tipo de acento español, desatando las carcajadas de los conductores. Al respeto, Belinda reafirmó su postura durante el encuentro con los medios.

“No nos pueden imitar a los mexicanos con la voz de ‘hombre, el mariachi’, pues no. Cada uno tiene su personalidad y México es México, siempre lo voy a defender hasta el último día de mi vida”, comentó.

Fue bajo este contexto cuando la artista española confesó que durante el tiempo que lleva viviendo en España se ha percatado que extraña escuchar los tamales oaxaqueños y el grito que lanzan los vendedores por las calles de la Ciudad de México.

“Lo que más extraño estando aquí en España es esa voz, por las mañanas, que es ‘tamales oaxaqueños, tamales calientitos’, ¡ay! quiero oir esa voz, la extraño. No saben cómo lo extraño, esa parte tan maravillosa que sólo México tiene... ¡ay, pero como quiero unos tamales oaxaqueños!”, dijo al matutino de Imagen Televisión.

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar por desapercibida la imitación que hizo Belinda sobre el peculiar grito, por lo que el video no tardó en viralizarse. Los usuarios de Twitter le dieron la razón a la intérprete española respecto al gusto que tiene por los tamales y aplaudieron la autenticidad que la caracteriza en las entrevistas.

“Quiero irme a vivir a España para venderle tamales a Belinda”. “Muy yo el video de Belinda extrañando el carrito de tamales”. “Quisiera seguir tu ejemplo pero me gustan los tamales”. “Belinda gritando “Tamales Oaxaqueños” me dió años de vida”. “Mi jefita hizo tamales, la neta si Belinda pasara estos fríos norteños ahue*o se ching*ba unos tamales rojos”. “Belinda tiene toda la razón ,los tamales Oaxaqueños son lo Más!”, fueron algunos comentarios en Twitter.

